Ambiente: Ciccarelli (Ichnusa), ‘il nostro impegno nasce dal legame profondo con la Sardegna’

“Il nostro impegno nasce dal legame profondo che abbiamo con questa terra. Per sensibilizzare contro l’abbandono del vetro nell’ambiente, insieme alle persone del birrificio, siamo partiti da AteneiKa, perché è un luogo di socialità dove il nostro messaggio può diventare un gesto concreto”. Il direttore del birrificio Ichnusa, Paolo Ciccarelli, commenta così il rilancio della campagna “Se deve finire così, non beveteci nemmeno”.
Ancora una volta, il birrificio sardo si fa portatore di un messaggio diretto e senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell’ambiente.
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