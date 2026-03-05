Dopo i rumors di possibili flirt con Rocio Munoz Morales e Martina Miliddi, ecco chi starebbe frequentando il conduttore.

Stefano De Martino è spesso al centro del gossip anzi, nell’ultimo periodo si è parlato prima di un possibile flirt con Rocio Munoz Morales, dopo la rottura di quest’ultima con Raoul Bova, e poi con Martina Miliddi, la ballerina di “Affari Tuoi”. Ma ora ecco che spunta un nome inaspettato.

Stefano De Martino, esplode il gossip: nuovo flirt in corso?

Come annunciato dallo stesso Carlo Conti, a condurre il Festival di Sanremo 2026 sarà Stefano De Martino. Sul noto conduttore napoletano, dopo la rottura (l’ennesima) con Belen Rodriguez, sono stati tanti i rumors negli ultimi anni circa la sua vita sentimentale. Ultimamente si è parlato prima di un flirt con Rocio Munoz Morales, ex di Raoul Bova, poi con la nuova ballerina di “Affari Tuoi”, Martina Miliddi. Ma ora, ecco che spunta un gossip davvero clamoroso!

Stefano De Martino, esplode il gossip: flirt in corso con la nota star della Tv?

Sul nuovo numero di Diva e Donna ci sono alcune immagini di Stefano De Martino con… Elisabetta Canalis! I due, tra sorrisi e imbarazzo, si sono lasciati andare a un ballo, che ha evidenziato una complicità innegabile: “i due staranno pur danzando, ma la chimica tra loro è innegabile”, scrive il Settimanale. Il gossip è subito esploso anche perché, ultimamente non è chiaro se l’ex velina stia ancora assieme al modello Alvise Rigo. Insomma, staremo a vedere.