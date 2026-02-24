Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono lasciati: cosa è successo

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono lasciati: cosa è successo

La relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sembra essersi chiusa: tra storie Instagram e vacanze condivise, i segnali indicano una separazione non ufficializzata ma evidente

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: voci di separazione tra indiscrezioni e silenzi

Negli ultimi giorni sui social e su alcune testate è circolata la notizia di una possibile rottura tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Pur non avendo mai ufficializzato pubblicamente il loro rapporto, la coppia era stata spesso al centro di attenzioni: foto insieme, uscite condivise e viaggi tra Milano, Los Angeles e Las Vegas avevano fatto supporre che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Silenzi, indizi e messaggi oscuri

L’ipotesi della separazione si è alimentata soprattutto attraverso segnalazioni mediatiche e post ambigui sui social. Non c’è ancora una conferma diretta da parte dei protagonisti: i giornali hanno rilanciato dettagli e commenti, mentre alcuni contenuti online — come una storia su Instagram attribuita alla showgirl, letta da molti come una critica verso chi si mostra troppo disponibile con più partner — hanno scatenato interpretazioni e congetture. Il messaggio non menzionava nomi, ma la coincidenza temporale ha spinto molti a pensare a un riferimento a Rigo.

Fotografie pubbliche e apparizioni che fanno discutere

Negli scatti apparsi nei mesi scorsi si vedevano i due insieme in contesti informali: passeggiate, giri in motorino per Milano, trasferte negli Stati Uniti. Queste immagini hanno consolidato l’idea di un legame in corso, e ogni nuovo post provocava onde successive di speculazione. Tuttavia, senza una dichiarazione ufficiale, restano solo elementi da interpretare e non prove definitive.

Reazioni e quadro personale di Canalis

Chi segue la vita privata di Canalis ha letto in alcune sue mosse segnali di disagio, soprattutto nei confronti di relazioni con persone meno riservate. La showgirl mantiene un rapporto pacifico con il passato sentimentale più noto — il matrimonio con Brian Perri, dal quale è nata la figlia Skyler Eva — e in diverse occasioni ha indicato famiglia e animali come le sue principali fonti di affetto. Questo contesto aiuta a leggere l’evento come parte di una scelta orientata alla serenità e alla tutela della privacy, più che come un episodio isolato.

Un pattern già visto

Non sarebbe la prima volta che la vita sentimentale di Canalis procede tra momenti di grande esposizione e fasi di riserbo. Relazioni passate, come quella con l’atleta Georgian Cimpeanu, si erano concluse senza spiegazioni pubbliche approfondite, lasciando spazio alle supposizioni. Anche questa vicenda sembra inserirsi in quel modello: visibilità controllata alternata a decisioni private.

Cosa manca e cosa aspettarsi

Al momento Rigo non ha rilasciato dichiarazioni che confermino o smentiscano le voci; la comunicazione tra i diretti interessati è rimasta, per lo più, sugli schermi dei social. I media continuano a collegare vacanze, incontri e foto, ma senza conferme ufficiali si tratta ancora di indiscrezioni soggette a interpretazione. Il prossimo passo sarà capire se uno dei due interverrà pubblicamente o se la questione rimarrà relegata alla sfera privata.

Per ora la storia resta aperta. Nei prossimi giorni vale la pena osservare eventuali messaggi o chiarimenti: potrebbero chiarire la natura del rapporto o mettere definitivamente punto alla questione, mentre la protagonista continuerà con i suoi impegni familiari e professionali.