Le forze speciali della Marina messicana hanno condotto un’operazione mirata nello Stato di Nayarit che ha portato alla cattura di Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, figura di rilievo del Cartel Jalisco Nueva Generación. L’arresto, avvenuto dopo mesi di sorveglianza e coordinamento internazionale, rappresenta un colpo significativo alla struttura operativa del gruppo criminale e ai suoi presunti traffici verso gli Stati Uniti.

Un’operazione su larga scala e nuovi arresti nel Paese

Stando alle indiscrezioni di Mediaset Tgcom24, l’arresto è il risultato di un’azione definita dalle autorità come “pianificata, sviluppata ed eseguita” dalle unità speciali della Marina. Dopo 19 mesi di sorveglianza e una collaborazione informativa con agenzie statunitensi, il dispositivo ha coinvolto oltre 500 militari e quattro elicotteri, che hanno circondato un edificio fortificato difeso da circa 60 uomini armati e una trentina di pick-up.

Flores Silva sarebbe stato individuato mentre cercava di nascondersi in un condotto di evacuazione, senza che venisse esploso alcun colpo.

Nello stesso giorno, un’altra operazione ha interessato lo Stato di Tamaulipas, dove è stato arrestato Alexander Benavides Flores, noto come “R9”, indicato come leader della fazione dei Los Metros, legata al Cartello del Golfo.

Il suo fermo ha generato tensioni a Reynosa, con almeno otto blocchi stradali, veicoli incendiati e segnalazioni di spari diffuse sui social. Le autorità sono successivamente riuscite a ristabilire il controllo dell’area senza registrare vittime.

Messico, arrestato “El Jardinero”: colpito il vertice del cartello di Jalisco

Come riportato da Rai News, un intervento mirato delle forze speciali della Marina messicana ha portato all’arresto di Audias Flores Silva, conosciuto con il soprannome di “El Jardinero”, nello Stato di Nayarit, nell’area orientale del Messico a nord di Guadalajara. L’operazione, confermata dal segretario alla Sicurezza Omar García Harfuch, ha colpito una figura di spicco del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ritenuta tra i principali referenti regionali dell’organizzazione lungo la costa del Pacifico e indicata in passato come possibile erede di Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Secondo le autorità, Flores Silva era destinatario di un mandato di arresto in Messico e di una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti, dove è accusato di “cospirazione per il traffico di droga in particolare cocaina ed eroina e reati legati all’uso di armi da fuoco”. Washington aveva inoltre offerto fino a 5 milioni di dollari per la sua cattura, mentre il Dipartimento del Tesoro lo aveva già inserito tra i narcotrafficanti internazionali.

In questo scenario, la cattura di “El Jardinero” rappresenta un colpo significativo per il CJNG, mentre restano aperti gli interrogativi sugli equilibri interni del gruppo dopo la perdita di uno dei suoi possibili successori.