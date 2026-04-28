Federico Russo spiega perché fa il commesso e come funziona il lavoro d'attore

Federico Russo racconta perché, tra un progetto e l’altro, fa il commesso e spiega con chiarezza le dinamiche economiche e professionali del mondo degli attori

Federico Russo, conosciuto dal grande pubblico come “Mimmo” nella serie I Cesaroni, ha recentemente riacceso la discussione pubblica spiegando perché, tra un ruolo e l’altro, svolge anche un lavoro come commesso part-time. L’intervista rilasciata a SuperGuidaTv ha sottolineato la natura precaria della professione dell’attore e ha scatenato reazioni contrastanti sui social. In seguito a fraintendimenti e critiche, Russo ha pubblicato un lungo video su Instagram per precisare il suo punto di vista e offrire una panoramica più completa sulla quotidianità di chi lavora nello spettacolo.

Nel suo intervento l’attore ha descritto con termini concreti il percorso tipico che porta alla recitazione: studi, accademie, contatti con agenzie e prove davanti ai casting. Tuttavia ha rimarcato che tutto questo non garantisce continuità lavorativa, perché il mondo delle produzioni è fortemente influenzato da fattori esterni. Ha anche parlato in modo trasparente di aspetti economici: i compensi vengono erogati al lordo, incidono tasse, contributi e la gestione della partita IVA, quindi non corrispondono ai guadagni netti che molti immaginano.

Questo quadro più realistico è la ragione per cui alcuni interpreti affiancano lavori “normali” tra un progetto e l’altro.

Perché molti attori accettano lavori fuori dal set

La risposta risiede nella instabilità prognostica dei contratti artistici e nella necessità pratica di mantenere un reddito stabile. Russo ha richiamato l’attenzione su un dato spesso sottovalutato: molti colleghi lavorano uno o due progetti all’anno e poi affrontano mesi di inattività.

Per questo svolgere un lavoro come il commesso non è stigma ma strategia, utile per conservare risparmi, coprire le spese quotidiane e restare tranquilli fino al prossimo impegno. Inoltre, tale esperienza può offrire competenze organizzative e di contatto con il pubblico che risultano utili anche per chi recita, rendendo il periodo intermedio meno alienante e più produttivo sul piano personale.

Il ruolo dei casting e del physique du rôle

Un altro elemento cardine evidenziato dall’attore è la selezione ai provini, che non premia solo la qualità della recitazione ma considera anche il physique du rôle, cioè aspetti come altezza, colore dei capelli, accento e provenienza geografica. Questo significa che competere per una parte non è una questione esclusiva di talento, ma anche di corrispondenza fisica e anagrafica con la figura richiesta. La conseguenza è che molti giovani e non solo si trovano a fare provini senza essere scelti, oppure a costruire una carriera frammentaria fatta di sporadiche apparizioni piuttosto che di continuità.

Compensi, tasse e la percezione pubblica

Russo è stato chiaro sul tema economico: le cifre percepite dagli attori possono essere più alte rispetto ad altri lavori, ma sono quasi sempre dichiarate al lordo e gravate da obblighi fiscali. L’uso della partita IVA e il versamento dei contributi professionali riducono il netto percepito, e la variabilità dei ruoli annulla l’idea che basti qualche ingaggio all’anno per vivere di rendita. L’attore ha voluto correggere i malintesi che nascono facilmente sui social, dove spesso si assume che il successo sia uniforme e costante per tutti, mentre nella realtà economica dello spettacolo la sicurezza finanziaria è rara e si costruisce nel tempo.

Un confronto con altri percorsi artistici

Nella sua spiegazione Russo ha accostato la situazione degli attori a quella di cantanti o calciatori: tutte professioni in cui il guadagno può essere altalenante e dipendente da risultati e visibilità. Ha ricordato che arrivare a essere scelti direttamente da registi o produttori richiede pazienza, dedizione e una serie di progetti che abbiano risonanza. La grande quantità di contenuti disponibili oggi rende ancora più difficile farsi notare: anche interpreti eccellenti possono passare inosservati se il progetto non raggiunge un pubblico sufficiente.

Non linearità delle carriere e messaggio finale

Infine Russo ha sottolineato la non linearità delle carriere artistiche: il successo può arrivare a diciotto come a quaranta o cinquanta anni, e non esiste una curva prestabilita. Nel video di chiarimento ha chiuso con un tono di incoraggiamento rivolto ai colleghi: lavorare con impegno, gratitudine e costanza è fondamentale, così come capire e accettare la natura variabile della professione. Il messaggio principale è pragmatico e positivo: non c’è vergogna nel fare lavori “normali” tra un set e l’altro, e riconoscere la realtà economica del mestiere aiuta a costruire scelte più consapevoli.

La posizione espressa da Federico Russo è stata apprezzata da molti proprio perché rara nella sua franchezza: un contributo utile per smontare stereotipi e offrire ai più giovani una rappresentazione meno patinata del mondo dello spettacolo. In ultimo, l’attore ha voluto ribadire stima e supporto per chi continua a inseguire il mestiere, invitando a non mollare e a considerare ogni esperienza lavorativa come parte di un percorso più ampio.