Teheran propone la rimozione del blocco navale per riaprire i colloqui con Donald Trump

In uno scenario diplomatico fragile, l’Iran ha formulato una proposta destinata a riportare il negoziato con gli Stati Uniti al centro dell’attenzione: la condizione posta da Teheran è semplice nella forma ma complessa nelle implicazioni politiche: la rimozione del blocco navale che limita il traffico nello Stretto di Hormuz come premessa per discutere il futuro del suo programma nucleare.

La proposta è stata recapitata per via diplomatica tramite il Pakistan, mediatore informale, e include elementi che hanno subito sollevato perplessità internazionali, a cominciare da un ipotetico pedaggio per le petroliere che transitano nelle acque internazionali.

Dietro l’invio della proposta c’è la volontà di Teheran di riaffermare un ruolo centrale nel controllo delle rotte petrolifere e di sfruttare la leva marittima nella trattativa con Washington.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha cercato contemporaneamente interlocuzioni con Mosca, incontrando esponenti del Cremlino per tessere un filo di supporto politico e logistico. Dal canto suo, la Casa Bianca ha mostrato cautela: viaggi di emissari pianificati sono stati annullati e la risposta ufficiale è stata affidata alle consultazioni interne di alto livello.

La proposta iraniana e i suoi elementi controversi

Nel contenuto dell’offerta, oltre alla richiesta di cessare il blocco navale, emerge l’ipotesi — ritenuta inaccettabile da più parti — di un meccanismo che prevedrebbe un contributo economico delle petroliere per attraversare lo Stretto. Questo punto ha trovato opposizione sia tra i Paesi della regione, come l’Oman e altri Stati arabi, sia tra i funzionali statunitensi che hanno ribadito la natura internazionale di quelle acque. La Proposta iraniana è stata inoltre descritta come articolata: una sospensione temporanea o una rinegoziazione del dossier nucleare sarebbe subordinata al ritiro delle misure navali ostili.

Un ruolo strategico per lo Stretto

Lo Stretto di Hormuz è il fulcro dell’offerta perché rappresenta una leva economica e simbolica: la sua apertura o chiusura incide direttamente sulle esportazioni energetiche iraniane e sulla pressione economica che pesa sul regime. Per Teheran, ottenere il controllo o una forma di riconoscimento operativo sulle rotte significa alleggerire l’effetto del blocco navale e prevenire il collasso dell’export petrolifero, che secondo il governo comporterebbe perdite economiche immediate e penuria di beni di prima necessità.

I nodi irrisolti sul nucleare

Il dissidio principale resta il destino dell’uranio iraniano. Washington insiste su condizioni rigide: lo smantellamento o il trasferimento fuori dal Paese delle riserve più sensibili e un congelamento prolungato delle capacità di arricchimento. Teheran offre invece formule intermedie, come una sospensione temporanea seguita da uno sviluppo controllato per scopi civili. Tra le opzioni ipotizzate c’è la diluizione o la suddivisione delle scorte, con una parte sotto monitoraggio internazionale e un’altra trasferita all’estero per custodia, proposta che però è stata respinta sul nascere da Washington.

Numeri e soglie tecniche

Nel dibattito tecnico-politico riveste importanza la quantità e il grado di arricchimento dell’uranio in possesso dell’Iran: livelli elevati e scorte significative riducono i tempi di eventuale produzione di materiale utilizzabile per fini militari. Per questo motivo, il contrasto tra proposta iraniana e richieste statunitensi non è solo politico ma anche tecnico, e ogni soluzione richiede verifiche internazionali rigorose e garanzie stringenti.

Reazioni esterne e dinamiche interne a Teheran

La risposta internazionale è stata mista: alcuni attori cercano la via del dialogo e della mediazione, mentre altri rigettano qualunque idea che trasformi lo Stretto in uno strumento di potere iraniano. La Russia ha mostrato disponibilità a facilitare contatti e a fare da tramite, rafforzando un asse diplomatico con Teheran. Negli Stati Uniti, la linea ufficiale rimane orientata al mantenimento della pressione, con la Casa Bianca che ha sospeso viaggi di emissari e ha chiesto chiarezza sulle proposte prima di impegnarsi.

Sul fronte interno iraniano emergono invece contraddizioni che complicano l’azione di governo: le Forze dei Guardiani (i Pasdaran) mantengono una forte autonomia operativa e, in più di un’occasione, hanno condotto operazioni navali e rivendicazioni pubbliche che non sempre si allineano con la diplomazia ufficiale. Questa frammentazione di ruoli e comandi pone un problema pratico: anche se il livello politico dichiara apertura al negoziato, la varietà di attori armati e politici rende difficile presentare proposte unitarie e credibili ai partner internazionali.