Proposta iraniana su Hormuz e colloqui con Putin: cosa cambia nei rapporti con Mosca e Washington

Araghchi ha incontrato Putin e ha discusso cooperazione strategica; contemporaneamente l'Iran, tramite il Pakistan, ha consegnato una proposta sugli accordi per lo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti mantengono l'azione navale

La visita del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a San Pietroburgo si è presentata come un appuntamento cruciale in una fase di alta tensione regionale. Nel corso dell’incontro con il presidente Vladimir Putin sono state affrontate questioni che vanno dalle relazioni bilaterali alla situazione di conflitto in Medio Oriente, con particolare attenzione alle rotte energetiche e alla sicurezza marittima.

Araghchi ha definito l’incontro positivo e ha sottolineato che esistono ottime basi per la cooperazione tra Teheran e Mosca, lasciando intendere un allineamento strategico su più fronti.

Parallelamente alle consultazioni diplomatiche, la pratica sul mare resta intensa: il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha reso noto di aver imposto e fatto rispettare un blocco navale ai porti iraniani, obbligando finora numerose imbarcazioni a invertire la rotta.

Questo quadro operativo si interseca con le attività di mediazione condotte dal Pakistan e con colloqui avuti dall’Iran in Oman per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il transito energetico globale.

La proposta iraniana e la mediazione del Pakistan

Secondo fonti riportate dalla stampa internazionale, Teheran ha presentato, attraverso la mediazione pakistana, un testo che punta ad avviare subito la riapertura dello Stretto di Hormuz e a ottenere la revoca o l’alleggerimento del blocco navale statunitense, rinviando invece a una fase successiva le trattative sul programa nucleare.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sbloccare l’impasse diplomatica e di ridurre l’impatto economico delle sanzioni, ma solleva dubbi su quali garanzie siano previste a lungo termine e su come verrebbero poi riprese le questioni nucleari.

Rischi e leve negoziali

Un accordo limitato allo Stretto di Hormuz, come evidenziato da osservatori, potrebbe diminuire la capacità degli Stati Uniti di ottenere concessioni più ampie sul nucleare, poiché toglierebbe a Washington una leva negoziale significativa. La Casa Bianca, attraverso la portavoce della White House, ha dichiarato che la proposta è stata esaminata e discussa all’interno del team per la sicurezza nazionale guidato dal presidente Donald Trump, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. Di fronte a questa opzione, alcuni esponenti americani si mostrano scettici circa l’efficacia di un’intesa parziale.

L’azione marittima americana e le reazioni regionali

Il CENTCOM ha confermato che decine di navi sono state costrette a tornare sui loro passi o a rientrare nei porti di partenza a seguito delle restrizioni imposte nelle acque territoriali iraniane, un dato che sottolinea come la pressione americana sul campo sia concreta e continua. Questa dinamica mantiene alta la tensione nel Golfo e lungo le rotte energetiche, con possibili ripercussioni sui mercati internazionali e con un maggior rischio di incidenti tra marine e mercantili in transito.

Posizioni politiche e diplomatiche

Sul fronte diplomatico, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha attaccato le sanzioni europee definendole finalizzate a danneggiare la popolazione civile, mentre figure politiche internazionali come il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avvertito che una riapertura che rimetta al controllo iraniano condizioni e permessi non sarebbe accettabile: per Rubio non basta un’apertura condizionata che lasci a Teheran la gestione del passaggio. Intanto, a livello regionale, il primo ministro israeliano ha invocato la prosecuzione delle operazioni militari contro le minacce di gruppi come Hezbollah, ampliando il quadro di instabilità.

Prospettive diplomatiche e voci dalla società civile

Le consultazioni intraprese da Araghchi in Oman e in Pakistan, così come il colloquio con Putin, mostrano la volontà di Teheran di esplorare percorsi diplomatici multilaterali per ridurre l’isolamento. Tuttavia, rimangono profonde divisioni interne sulla strategia da seguire e sulla misura delle concessioni da offrire. Sullo sfondo, voci religiose e civili nella Terra Santa registrano dolore e disagio diffuso: il cardinale di Gerusalemme ha richiamato alla distinzione tra chi esercita il potere e chi subisce le conseguenze del conflitto, sottolineando la complessità umana della crisi.

In assenza di un consenso internazionale chiaro, il futuro delle trattative appare incerto: la proposta su Hormuz può rappresentare un primo passo verso una de-escalation, ma solo se accompagnata da precise garanzie e da un piano per affrontare in seguito le questioni nucleari e di sicurezza. Nel frattempo, la presenza militare e le manovre diplomatiche continueranno a modellare uno scenario che resta estremamente fluido e potenzialmente pericoloso per la stabilità regionale.