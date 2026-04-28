Perché Rubio respinge la proposta iraniana sullo Stretto di Hormuz e quali effetti può avere

Perché Rubio respinge la proposta iraniana sullo Stretto di Hormuz e quali e...

Perché Rubio respinge la proposta iraniana sullo Stretto di Hormuz e quali e...

Nell’ambito di un’intervista televisiva, Marco Rubio ha espresso una netta contrarietà alla formulazione con cui l’Iran ha dichiarato di voler rendere accessibile lo Stretto di Hormuz. Secondo Rubio, la semplice affermazione che gli stretti sono «aperti» non basta se tale apertura è subordinata a condizioni imposte da Teheran, come il coordinamento, il rilascio di permessi o il rischio di ritorsioni.

In quella sede il segretario di Stato ha rimarcato che la parola aperto perde il suo significato se accompagnata da minacce o richieste estorsive nei confronti degli utenti della via d’acqua.

La critica si fonda su un principio chiaro: non si può accettare che un singolo Paese determini chi può transitare e a quali condizioni.

Rubio ha sintetizzato la posizione statunitense evidenziando come non sia possibile normalizzare un meccanismo in cui l’Iran eserciti di fatto un controllo arbitrario sulla navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz. Con parole che hanno avuto grande risalto mediatico, il segretario ha sostenuto che una dichiarazione che impone permessi o esige pagamenti sotto minaccia non equivale a una reale apertura della via marittima.

La dichiarazione di Rubio

La posizione pubblica del rappresentante statunitense punta a distinguere la forma dalla sostanza: una frase che afferma l’apertura non è sufficiente se rimane soggetta a condizioni che degradano la libera circolazione. Rubio ha definito inaccettabile qualsiasi schema che trasformi lo Stretto di Hormuz in uno strumento di pressione geopolitica, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti non possono tollerare un sistema in cui un attore decide arbitrariamente chi può utilizzare una via d’accesso strategica. Per il segretario, si tratta di tutelare il principio della libertà di navigazione e di impedire che prassi coercitive diventino la nuova normalità nella regione.

Significato politico

Dietro le parole di Rubio si leggono sia preoccupazioni strategiche sia messaggi politici a interlocutori interni ed esterni: da un lato l’affermazione della volontà di proteggere rotte commerciali essenziali, dall’altro la volontà di non accettare ricatti che possano legittimare comportamenti simili in futuro. La critica mette in luce il nodo della sovranità sui passaggi marittimi e la necessità, secondo gli Stati Uniti, di preservare norme e consuetudini internazionali che impediscano l’imposizione di tasse, permessi o minacce come prerequisito per il transito.

Implicazioni pratiche per la navigazione

Se le condizioni avanzate dall’Iran fossero considerate valide dagli operatori internazionali, il risultato pratico potrebbe essere un aumento dei costi, dei tempi e dei rischi per il traffico commerciale che attraversa lo Stretto di Hormuz. Le compagnie marittime e gli Stati coinvolti dovrebbero valutare nuove misure di sicurezza, percorsi alternativi o forme di coordinamento multilaterale per garantire il flusso delle forniture energetiche e delle merci. Rubio ha richiamato l’attenzione sul possibile impatto economico e logistico, sottolineando come la certezza delle rotte sia un elemento fondamentale per la stabilità dei mercati globali.

Scenari possibili

Tra le opzioni sul tavolo figurano un rafforzamento della presenza navale congiunta, maggior coordinamento diplomatico per chiarire regole di transito e, in casi estremi, misure restrittive contro atti che minaccino la libera navigazione. L’ipotesi di un dialogo multilaterale volto a stabilire garanzie neutrali è una strada indicata da più osservatori, mentre l’alternativa di un inasprimento delle tensioni comporterebbe rischi concreti per il trasporto marittimo. In questa cornice, il ruolo delle istituzioni internazionali e dei portatori d’interesse commerciali è centrale per evitare escalation.

Verso quale dialogo?

La dichiarazione di Rubio rilancia la necessità di trovare soluzioni che assicurino un accesso libero e sicuro allo Stretto di Hormuz senza che ciò passi per concessioni che minino la libertà di passaggio. In conclusione, lo scenario auspicabile indicato implicitamente è quello di un confronto diplomatico che punti a regole chiare e condivise, capaci di proteggere la navigazione internazionale e di prevenire qualsiasi forma di coercizione. L’avvertimento del segretario mette in evidenza la linea rossa degli Stati Uniti rispetto a pratiche che trasformino rotte strategiche in leve di potere.