Indagini su Minetti: adozione uruguaiana, documenti e verifiche internazionali

Il ministero della Giustizia e la procura generale di Milano hanno avviato controlli all'estero dopo reportage che mettono in discussione i motivi umanitari alla base della grazia

La decisione di concedere la grazia a Nicole Minetti è tornata al centro dell’attenzione istituzionale dopo appena poche ore dalla richiesta di chiarimenti inoltrata al Quirinale. Il ministero della Giustizia ha confermato che la procedura amministrativa è stata seguita, ma ha autorizzato ulteriori accertamenti su quei documenti e sulle circostanze che hanno motivato il provvedimento di clemenza.

Contemporaneamente, la procura generale della Corte d’Appello di Milano ha ricevuto il via libera per estendere le verifiche anche all’estero: Uruguay e Stati Uniti sono indicati come punti chiave per riscontrare alcune informazioni contenute nell’istanza. Si tratta di un passo che mantiene la grazia in uno stato di fatto non definitivo, in attesa di riscontri più approfonditi.

Cosa è emerso finora

Le ombre che hanno fatto riaprire il fascicolo non riguardano solo il profilo giudiziario della beneficiaria, ma soprattutto la vicenda del bambino al centro della motivazione umanitaria. Nell’istanza di grazia si sostiene che il minore, di origini uruguaiane, abbia subito un intervento al Boston Children’s Hospital dopo pareri contrari di strutture italiane come il San Raffaele di Milano e l’ospedale di Padova.

Il documento degli avvocati parla di controlli clinici recenti, tra cui quello del 16 aprile 2026, che avrebbero indicato rischi di recidiva: elementi che hanno costituito il fulcro della richiesta di clemenza.

Le segnalazioni giornalistiche

Reportage pubblicati da più testate sollevano interrogativi sull’origine e sulla completezza delle informazioni fornite. Secondo questi articoli, il bambino non sarebbe stato realmente «abbandonato» alla nascita ma avrebbe entrambi i genitori identificati in Uruguay; inoltre è emersa la notizia di un ordine di rintraccio nei confronti della madre biologica pubblicato dalle autorità uruguaiane il 14 aprile. Queste ricostruzioni hanno spinto gli uffici italiani a chiedere verifiche incrociate con le autorità estere per valutare l’attendibilità dei documenti presentati.

Verifiche istituzionali e responsabilità

Dal punto di vista procedurale, il sostituto procuratore Gaetano Brusa ha dichiarato di aver acquisito i dati sanitari e i riscontri effettuati dai carabinieri al momento dell’istruttoria. La sua attività investigativa, ricevuta dal ministero, aveva portato a un parere favorevole che tuttavia non è vincolante: la procura generale ora avvierà una nuova fase istruttoria che comprenderà anche acquisizioni di informazioni all’estero.

Possibili sviluppi legali

Se emergesse che la grazia è stata ottenuta sulla base di fatti falsi o mendaci, la strada amministrativa e quella penale potrebbero sovrapporsi. In particolare, il provvedimento di clemenza potrebbe essere revocato e, parallelamente, potrebbero aprirsi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella istanza di grazia. Il Guardasigilli, una volta ricevuti gli esiti delle verifiche dalla procura generale, informerà il Presidente della Repubblica e valuterà i passi successivi.

Aspetti clinici, rapporti internazionali e contesto operativo

Oltre al nodo delle motivazioni cliniche che avrebbero giustificato l’intervento negli Stati Uniti, la vicenda intreccia profili umanitari, amministrativi e di contesto locale in Uruguay. Documenti del tribunale di Maldonado mostrano che il minore era finito temporaneamente sotto la tutela dell’ente locale INAU, con l’obiettivo dichiarato di verificare un ricongiungimento familiare: una dinamica che, se confermata, contrasta con la narrativa di un bambino privo di familiari.

Altri elementi sollevati dalla stampa riguardano i rapporti tra la coppia che ha adottato il minore e ambienti internazionali controversi; tali accostamenti non costituiscono di per sé prova di illeciti ma hanno contribuito a motivare l’approfondimento richiesto dalla magistratura. Nel frattempo, la grazia rimane formalmente in vigore, in attesa che le nuove verifiche chiariscano se le basi su cui è stata concessa siano solide o meritevoli di revisione.