Contenzioso D'Urso-Mediaset: diritti, ospiti e tensioni nel palinsesto

Barbara D'Urso ha avviato una causa contro Mediaset per presunti mancati riconoscimenti economici e ingerenze editoriali: dal caso Delle Piane alle smentite di Fascino, ecco cosa c'è dietro la disputa

La controversia tra Barbara D’Urso e Mediaset è esplosa dopo l’esito negativo di una procedura di mediazione, con la conduttrice che ha deciso di rivolgersi al tribunale per tutelare presunti diritti non riconosciuti. Nel ricorso vengono elencati diversi punti di conflitto: il mancato pagamento dei diritti d’autore legati a programmi firmati dall’interprete negli ultimi sedici anni, la rivendicazione della proprietà del format Live-Non è la D’Urso, e la richiesta di scuse per un post offensivo pubblicato su X nel marzo 2026 dall’account “Qui Mediaset”, che allora l’azienda attribuì a un ipotetico hackeraggio.

Accanto a questi aspetti economici e reputazionali, la causa tocca il tema delle relazioni interne al mondo televisivo: si parla di presunte richieste di preventiva approvazione degli ospiti da parte di produzioni esterne, nomi familiari come Maria De Filippi e Silvia Toffanin vengono evocati dalle ricostruzioni giornalistiche come possibili interlocutori influenti, mentre la scelta di alcuni personaggi in palinsesto – tra cui l’inserimento di figure controverse – è indicata come fonte di ripetute tensioni professionali.

Le ragioni della causa

Nell’atto giudiziario, la parte attrice reclama il riconoscimento di corrispettivi non versati per anni di lavoro e pone l’accento sulla titolarità dei format ideati o curati dalla conduttrice: il valore economico dei diritti d’autore è al centro, in particolare per programmi andati in onda nel corso di sedici anni.

Viene inoltre contestata la presunta pratica di dover condividere in anticipo l’elenco degli ospiti con produzioni terze, una procedura che, se vera, configurerebbe un’ingerenza sulla gestione editoriale della trasmissione. Al contempo, la mancata rimozione delle offese rivolte alla conduttrice e l’ingresso in altri programmi televisivi di soggetti che avrebbero attaccato pubblicamente la sua figura sono richiamati come aggravanti nella disputa morale e professionale.

Il caso Pietro Delle Piane

Il clima di sospetto tra schiere di produttori e conduttori viene fatto risalire, negli approfondimenti, a un episodio preciso: l’ospitata di Pietro Delle Piane a Live-Non è la D’Urso trasmessa il 14 marzo 2026, durante la quale l’ospite affermò di aver in parte “recitato un ruolo” nel contesto di Temptation Island Vip. La società di produzione Fascino reagì con una lettera formale, contestando l’affermazione e annunciando l’intervento dei legali per tutelare l’immagine del programma. Quel passaggio è descritto come un possibile spartiacque nei rapporti: da allora, sostengono alcune ricostruzioni, la disponibilità a far sedere sul divano di determinati talenti sarebbe diminuita, segnando una fase di maggiore selettività e diffidenza nella scelta degli ospiti.

La versione di Mediaset

La controparte aziendale ha respinto nel merito ogni addebito: attraverso il proprio team legale, Mediaset ha definito la ricostruzione contenuta nell’azione legale come “strumentale” e non corrispondente ai fatti, affermando la piena conformità ai propri obblighi contrattuali e la convinzione in un esito favorevole della controversia. L’azienda ha inoltre precisato che, in sede di rinnovo contrattuale nel 2026, era stata offerta la prosecuzione del programma Pomeriggio 5, mentre il mancato accordo sarebbe dipeso dalle richieste della conduttrice di condurre due prime serate ritenute inconciliabili con il palinsesto aziendale.

Le smentite di Fascino e le ricadute

L’agenzia di produzione guidata da Maria De Filippi ha negato di aver mai imposto liste di ospiti o filtri preventivi a favore delle proprie produzioni nei confronti di terzi programmi, smentendo pertanto ogni forma di veto ufficiale. Le dichiarazioni reciproche evidenziano come, oltre al profilo economico-legale, la vicenda abbia importanti risvolti di immagine e relazionali: si pone in discussione la gestione dei rapporti con i talent e le modalità di dialogo tra reti, produzioni e conduttori, con possibili effetti sul modo in cui verranno gestite future collaborazioni.

Cosa potrebbe cambiare

Il procedimento giudiziario aprirà un capitolo che potrebbe ridefinire alcuni confini contrattuali e pratiche editoriali nel mondo televisivo: se i giudici dovessero riconoscere la fondatezza di parte delle richieste, si potrebbero verificare conseguenze su riconoscimenti economici per gli autori-conduttori e sul rispetto delle procedure interne relative alla scelta degli ospiti. Tuttavia, al momento prevale l’incertezza legale e mediatica: la causa segue una fase di mediazione fallita, e starà al processo chiarire responsabilità e diritti, mentre l’attenzione pubblica resta puntata sulle dinamiche di potere e sui rapporti personali tra volti noti della televisione italiana.