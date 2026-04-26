Sfida di ascolti: Amici supera Canzonissima ma i numeri scendono rispetto al passato

Un confronto serrato tra Rai1 e Canale5: Amici prevale nella serata del 25 aprile, Canzonissima chiude con numeri solidi e Fabrizio Moro trionfa nella finale

Nella serata del 25 aprile 2026 si è consumata l’ultima grande sfida tra due format di punta del palinsesto: il serale di Amici su Canale 5 e la finale di Canzonissima su Rai1. Sebbene il vincitore in termini di pubblico sia risultato chiaro, i dati rivelano una tendenza significativa: il talent di Maria De Filippi mantiene la leadership, ma con ascolti inferiori rispetto alle edizioni recenti, suggerendo un possibile raffreddamento dell’interesse o la necessità di rinnovamento del cast.

Dietro ai numeri della serata ci sono anche dinamiche di rete: l’access prime e il preserale hanno mostrato equilibri diversi, con programmi come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna quasi appaiati in termini di pubblico. Il confronto non è dunque limitato alla prima serata, ma riflette un quadro più ampio del gradimento televisivo del pubblico.

Scontro per la prima serata: chi ha prevalso

Nel dettaglio, la puntata del serale di Amici del 25 aprile ha raccolto 2.881.000 spettatori con uno share del 21,8%, mentre la finale di Canzonissima è stata seguita da 2.155.000 telespettatori con il 18,3% di share. Il risultato assegna la serata a Canale 5, ma i numeri di entrambe le trasmissioni vanno letti alla luce dei precedenti: Amici registra una flessione sensibile rispetto all’anno passato e Canzonissima consolida una platea stabile per Rai1.

Dati principali della serata

Oltre ai numeri dei due programmi principali, è utile sottolineare come altri canali si siano comportati: programmi come In Altre Parole su La7 e film o repliche su Rete4 e Italia1 hanno raccolto audience di rilievo, confermando una distribuzione del pubblico su più offerte. Questo panorama rende più complesso interpretare il calo di Amici come un semplice fenomeno isolato.

Andamento settimanale di Amici: il trend delle puntate

Guardando alla serie di appuntamenti precedenti del serale, emerge un quadro chiaro: la curva d’ascolto di Amici 25 mostra un graduale decremento rispetto alle aperture della stagione. I dati puntata per puntata sono i seguenti: 21 marzo 2026 – 3.295.000 spettatori (23,8%), 28 marzo 2026 – 3.361.000 (24,1%), 4 aprile 2026 – 3.100.000 (23,2%), 11 aprile 2026 – 3.248.000 (23,1%), 18 aprile 2026 – 3.009.000 (22,4%) e 25 aprile 2026 – 2.881.000 (21,8%). Questi numeri confermano una tendenza al ribasso che merita attenzione da parte della produzione.

Confronto con l’edizione precedente

Il raffronto con Amici 24 è emblematico: le prime puntate della scorsa edizione avevano registrato valori più elevati, ad esempio la prima puntata con 4.019.000 telespettatori (27,9%). Le cinque puntate iniziali dell’edizione 24 mostravano numeri mediamente superiori (tra il 25% e il 28% di share), segnalando che l’attuale stagione sta performando al di sotto delle aspettative storiche del format.

Canzonissima: finale, tema e momenti memorabili

La finale di Canzonissima si è chiusa con la vittoria di Fabrizio Moro, che secondo alcune fonti ha presentato una cover significativa durante la serata finale. Il filo conduttore della puntata era “Il successo del cuore”: ogni artista ha scelto un brano capace di raccontare il proprio percorso, alternando pezzi pop, classici d’opera e hit contemporanee. Sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico si sono esibiti nomi noti come Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Leo Gassmann, Michele Bravi, Fausto Leali, Malika Ayane, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Arisa, Vittorio Grigòlo, Jalisse, Elio e le Storie Tese e Riccardo Cocciante, ognuno con scelte musicali che hanno puntato sul valore emozionale delle canzoni.

Impatto sul palinsesto e prospettive future

Rai ha già confermato l’intenzione di riproporre Canzonissima nella stessa collocazione primaverile l’anno prossimo, segno di soddisfazione per il prodotto nonostante la sfida con il talent rivale. Per Amici si aprono interrogativi sul cast e sulla formula: mantenere la leadership di serata potrebbe non bastare se l’obiettivo è recuperare i picchi di pubblico registrati in passato.

In sintesi, la serata del 25 aprile 2026 ha mostrato un duello acceso tra due grandi marchi del varietà e del talent, con Amici in testa per spettatori ma con una traiettoria in calo e con Canzonissima capace di offrire una finale ricca di ospiti e di suggestioni musicali. Entrambi i programmi escono dalla sfida con spunti per ripensare elementi di forma e contenuto in vista delle prossime stagioni.