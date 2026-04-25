Ascolti del GF Vip del 24 aprile: share, telespettatori e colpi di scena

Ascolti, colpi di scena e il prolungamento annunciato: tutto quello che è successo nella puntata del 24 aprile e come hanno risposto i numeri

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata del 24 aprile ha registrato dati di ascolto che rientrano nella fascia di stabilità delle ultime settimane. Secondo i rilevamenti, la trasmissione ha raccolto circa 1.888.000 telespettatori con un 17% di share, un risultato che conferma un andamento costante rispetto alle puntate precedenti.

A fare da confronto immediato c’è stato lo speciale di Rai Uno, Dalla Strada al Palco Special, che ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e il 18,8% di share.

Questa serata ha avuto anche importanti ricadute sul formato del programma: la conduttrice ha comunicato in diretta un prolungamento dell’edizione, con chiusura prevista per il 19 maggio, vale a dire almeno due settimane aggiuntive rispetto ai piani iniziali.

Il mix tra numeri e dinamiche interne alla Casa rende la puntata un punto di osservazione utile per capire come il pubblico risponda a svolte editoriali e ritorni inattesi di concorrenti.

Dati della serata e confronto immediato

Dal punto di vista dei numeri, il confronto tra le reti evidenzia una serata equilibrata: il GF Vip si è attestato sul 17% di share, mentre lo show di Rai Uno ha superato il risultato con il 18,8%.

Questi dati raccontano una platea televisiva frammentata ma stabile: il reality mantiene una base di spettatori attorno a 1,8-2,0 milioni, confermando la capacità di trattenere un pubblico fedele pur senza picchi straordinari. L’andamento settimanale ha quindi suggerito a Mediaset di estendere il programma, decisione ufficializzata durante la puntata.

La puntata e i momenti più discussi

La serata è stata densa di colpi di scena: la presenza in studio della conduttrice ha portato il celebre momento della busta d’oro con l’annuncio del prolungamento, che ha modificato l’orizzonte di gioco per i concorrenti. All’interno della Casa si sono susseguite esibizioni e sorprese, tra cui la performance di Francesca Manzini sulle note di Lady Gaga e una coreografia di danza del ventre che ha diviso le opinioni. Alla fine la competizione a squadre ha premiato il team guidato da Antonella Elia, che ha conquistato la vittoria della prova serale.

Rientri, reazioni e incontri privati

Tra i ritorni più commentati c’è stato quello di Paola Caruso, il cui ingresso ha suscitato una forte reazione in Casa, in particolare da parte di Antonella Elia, che ha espresso chiaramente il suo fastidio. Inoltre, momenti emotivi hanno coinvolto Alessandra Mussolini, che ha ricevuto una sorpresa da parte della sorella, e Lucia Ilardo, che ha potuto incontrare il padre dopo anni di rapporto difficile. Queste dinamiche personali hanno alimentato conversazioni che pesano tanto sulla narrativa del programma quanto sulla percezione del pubblico a casa.

Nomination e prossime eliminazioni

La puntata si è chiusa con le consuete nomination: le candidate più votate sono risultate Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, che sono finite al televoto insieme agli altri due concorrenti usciti male nelle precedenti votazioni, Paola Caruso e Marco Berry. Secondo la scaletta comunicata, uno dei quattro dovrà abbandonare il gioco nella prossima puntata del martedì, con la solita tensione legata al televoto e alle strategie di gioco.

Andamento della stagione e confronto storico

Questa ottava edizione del Grande Fratello Vip ha iniziato con un avvio tiepido, con uno share iniziale intorno al 18% per poi scendere al 14% nelle prime settimane; successivamente gli ascolti si sono lentamente ripresi e si sono stabilizzati fra il 16% e il 17%. Grazie a questa stabilità, la produzione ha deciso il prolungamento ufficiale annunciato in diretta. Di seguito l’andamento delle prime dodici puntate con valori di pubblico e share: 1^ puntata 2.146.000 telespettatori (18,4%), 2^ puntata 1.672.000 (14,3%), 3^ 1.813.000 (15,3%), 4^ 1.706.000 (14,7%), 5^ 1.974.000 (16,6%), 6^ 2.024.000 (17,4%), 7^ 2.020.000 (16,5%), 8^ 1.974.000 (17,2%), 9^ 1.809.000 (15,1%), 10^ 1.968.000 (17,3%), 11^ 1.864.000 (15,7%), 12^ 1.888.000 (17%).

Il quadro storico delle dodicesime puntate

Per inquadrare meglio il rendimento attuale, vale la pena guardare alle dodicesime puntate delle edizioni precedenti: edizione 2 (27 novembre 2017, condotta da Ilary Blasi) 5.375.000 telespettatori (28,70%), edizione 3 (22 novembre 2018, condotta da Ilary Blasi) 3.021.000 (17,12%), edizione 4 (17 febbraio 2026, condotta da Alfonso Signorini) 3.319.000 (19,52%), edizione 5 (23 ottobre 2026, condotta da Alfonso Signorini) 3.398.000 (19,24%), edizione 6 (25 ottobre 2026, condotta da Alfonso Signorini) 3.013.000 (20,38%), edizione 7 (27 ottobre 2026, condotta da Alfonso Signorini) 2.602.000 (20,57%). Questi riferimenti mostrano come i livelli di audience possano variare molto in funzione del contesto e dei protagonisti.