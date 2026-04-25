Proteste pro Palestina a Bologna durante le celebrazioni della Liberazione

Durante le celebrazioni a Bologna alcuni attivisti pro Palestina hanno contestato il sindaco Matteo Lepore chiedendo coerenza sulla questione Gaza; la piazza ha risposto tra applausi, slogan e prese di posizione istituzionali

Nel corso delle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione a Bologna, un gruppo di attivisti pro Palestina ha interrotto l’intervento del sindaco Matteo Lepore in piazza del Nettuno. La manifestazione, parte delle commemorazioni ufficiali, è stata attraversata da una tensione breve ma evidente: circondati da bandiere, cartelli e kefiah, i manifestanti hanno scandito slogan per richiamare l’attenzione sul conflitto in Medio Oriente e sulla situazione di Gaza, chiedendo al primo cittadino una posizione più netta.

La protesta è durata pochi minuti e si è svolta senza degenerazioni fisiche: dopo aver espresso le proprie rivendicazioni, gli attivisti si sono allontanati dalla piazza durante l’intervento di una figura istituzionale successiva, lasciando spazio al proseguimento della cerimonia. Nel frattempo, la commemorazione ha mantenuto il suo carattere ufficiale, con la presenza di associazioni storiche, stemmi istituzionali e rappresentanti della comunità locale, che hanno richiamato il valore della memoria e della Resistenza come riferimento fondamentale per la comunità.

La contestazione e i contenuti degli slogan

Un gruppo di circa cinquanta persone è entrato in piazza con bandiere della Palestina, cartelli con messaggi e sciarpe tradizionali per evidenziare la loro appartenenza politica. Tra gli slogan più ripetuti si sono uditi grida come “Palestina libera” e inviti al sindaco a parlare di Gaza e non solo di altre questioni internazionali.

Alcuni cartelli hanno stabilito un confronto esplicito tra passato e presente, accostando la lotta partigiana alla situazione palestinese attraverso scritte che collegavano Resistenza e attualità; la provocazione verbale ha incluso anche attacchi diretti verso il governo israeliano e personalità politiche internazionali.

Slogan, cartelli e simboli

I manifestanti hanno esposto cartelli con frasi che paragonavano il terrorismo di ieri alle forme di oppressione percepite oggi e hanno usato simboli e bandiere come strumento principale di comunicazione. Tra gli interventi di piazza sono emerse parole forti contro determinate scelte di politica estera, con accuse dirette alla leadership israeliana e definizioni provocatorie di capi di Stato. Dall’altra parte della piazza sono partiti applausi quando il sindaco ha espresso posizioni critiche verso alcune politiche internazionali, un momento che ha mostrato come la commemorazione potesse essere anche spazio di confronto e non solo di memoria celebrativa.

Reazioni delle istituzioni e della comunità

La presenza delle istituzioni e delle associazioni ha contribuito a ricollocare la protesta nel contesto più ampio delle celebrazioni cittadine. Rappresentanti dell’Anpi, associazioni delle forze armate e la Comunità ebraica hanno partecipato alle cerimonie ricordando il contributo alla Liberazione e sottolineando la necessità di mantenere la commemorazione come momento di unità. In particolare, il presidente della comunità ebraica ha richiamato all’importanza della memoria collettiva e alla distinzione tra la tragica esperienza della Seconda guerra mondiale e le attuali controversie geopolitiche, mettendo in guardia contro derive di odio e di intolleranza nella società.

Messaggi sul ruolo della memoria

Il richiamo alla memoria storica è stato centrale: le autorità locali hanno ricordato che la Resistenza resta un patrimonio civile da difendere e non un pretesto per sovrapporre conflitti contemporanei. Al tempo stesso, sono emerse richieste di attenzione alle sofferenze che arrivano dal Medio Oriente, con inviti alla tutela dei diritti umani e alla solidarietà europea. La cerimonia ha anche commemorato il ruolo decisivo di forze straniere, come la Brigata ebraica e le truppe polacche, ricordando le molteplici eredità che compongono la storia della liberazione di Bologna.

Bilancio e prospettive

La protesta, pur di breve durata, ha riaperto il dibattito su come le ricorrenze pubbliche possano convivere con temi di attualità sensibili. Da un lato si è riaffermata la volontà delle istituzioni di tutelare il senso della commemorazione; dall’altro la piazza ha mostrato come questioni internazionali possano trovare voce anche in contesti storici. Le autorità comunali hanno cercato di coniugare rispetto per i caduti e attenzione ai conflitti contemporanei, mentre le associazioni hanno rilanciato l’appello a evitare ogni forma di violenza e discriminazione nella vita cittadina.

In conclusione, la giornata ha evidenziato la complessità del rapporto tra memoria storica e attualità politica: la Liberazione è rimasta il fulcro delle celebrazioni, ma la presenza di attivisti ha sollecitato una riflessione pubblica su come tradurre l’eredità della Resistenza in una posizione morale e politica sui conflitti odierni, senza però compromettere il carattere unitario della commemorazione.