Ridotta la pena a Alemanno: uscita da Rebibbia prevista il 24 giugno

Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso a Gianni Alemanno uno sconto di 39 giorni di pena per condizioni carcerarie ritenute degradanti: l'uscita è fissata per il 24 giugno

Il percorso carcerario di Gianni Alemanno riceve un’improvvisa modifica: il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l’istanza difensiva e riconosciuto una riduzione di 39 giorni della pena, così da fissare la data di rilascio al 24 giugno. L’ex sindaco di Roma si trova a Rebibbia dalla notte del 31 dicembre 2026, dopo la revoca della misura alternativa dei servizi sociali per presunte violazioni delle prescrizioni imposte.

La riduzione è stata motivata con il riferimento a condizioni inumane e degradanti subite durante la detenzione, richiamando l’articolato dell’ordinamento penitenziario che consente lo sconto in simili situazioni. La decisione apre una finestra sulle condizioni delle carceri italiane e rilancia il dibattito sul sovraffollamento e sulle misure necessarie per garantire il principio rieducativo sancito dalla Costituzione.

La decisione del tribunale di sorveglianza

Il provvedimento del magistrato di Sorveglianza accoglie l’istanza presentata dall’avvocato Edoardo Albertario, che ha invocato l’applicazione dell’articolo 35 ter dell’ordinamento penitenziario per ottenere il riconoscimento dei giorni di riduzione della pena a causa delle condizioni rilevate. La pena originaria, irrogata per il reato di traffico di influenze, ammonta a un anno e dieci mesi di reclusione, e la decurtazione di 39 giorni modifica la data di fine detenzione, anticipando il ritorno alla libertà.

Fondamento giuridico e motivazioni

Nel provvedimento si fa riferimento a elementi che configurano situazioni lesive della dignità personale: spazi carcerari insufficienti, criticità strutturali e condizioni igienico-sanitarie che, secondo la difesa, rientrano nella nozione di condizioni inumane e degradanti. Il riconoscimento del beneficio non riguarda il merito della condanna, ma la modalità concreta della detenzione, e sottolinea come il giudice di sorveglianza possa intervenire per adeguare la pena alle circostanze materiali subite dal detenuto.

La vicenda personale e le contestazioni

La detenzione di Alemanno segue la revoca della misura alternativa ai servizi sociali, disposta dopo presunte violazioni delle prescrizioni: secondo l’accusa avrebbe presentato documentazione falsa per giustificare impegni lavorativi e avrebbe avuto contatti con un pregiudicato già condannato. Questi elementi hanno portato all’arresto la notte del 31 dicembre 2026 e all’esecuzione della pena residua in carcere, dove l’ex sindaco ha a più riprese denunciato le condizioni interne dell’istituto.

Azioni pubbliche e lettere

Durante la detenzione Alemanno ha reso pubbliche istanze rivolte alle istituzioni: dall’invio di una lettera al ministro Carlo Nordio fino alla consegna di una copia del suo libro L’emergenza negata – Il collasso delle carceri italiane. Ha inoltre scritto al Papa e ha sollevato casi specifici come quello di Antonio Russo, detenuto anziano e graziato di recente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segnalando situazioni di fragilità e chiedendo soluzioni alternative a misure detentive per persone in condizioni particolari.

Il contesto più ampio: numeri e critica

La vicenda di Alemanno si inserisce in un quadro di ricorsi e riconoscimenti analoghi: associazioni per i diritti, come Antigone, hanno evidenziato che migliaia di detenuti ottengono sconti di pena per ragioni collegate alle condizioni detentive. A fine 2026 il numero complessivo di persone detenute nelle carceri italiane era stato segnalato intorno a 61.861, con un aumento registrato nei mesi successivi che ha alimentato il dibattito pubblico sul sovraffollamento e sulle riforme necessarie per preservare la dignità delle persone recluse.

La decisione del tribunale di Sorveglianza su Alemanno mette in luce due piani paralleli: da un lato il rispetto di norme procedurali che permettono di valutare l’impatto materiale della detenzione sulla pena, dall’altro la pressione politica e civile per interventi strutturali sulle carceri. Per l’ex sindaco e per la sua difesa si tratta di un risultato che certifica la fondatezza delle denunce sulle condizioni carcerarie, mentre il caso continua a essere elemento di discussione nel più ampio fronte delle politiche penitenziarie.