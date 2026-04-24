Operatore del Suem 118 guida la mamma al telefono e salva un neonato

Il 24 aprile 2026 una telefonata ha fatto la differenza per la vita di un piccolo a Padova. In una casa in preda al panico, la madre di un neonato ha chiamato il numero di emergenza e, grazie alle istruzioni ricevute, è riuscita a intervenire prima dell’arrivo dei soccorsi. L’episodio mette in luce quanto sia cruciale la capacità della centrale operativa di mantenere la lucidità e fornire indicazioni pratiche in tempi brevissimi.

L’operatore che ha seguito la chiamata è l’infermiere Gianluca Trevisan, in servizio presso il Suem 118 dell’Azienda ospedaliera Università di Padova. Col suo aiuto, la madre ha eseguito le manovre di disostruzione pediatrica e ha liberato le vie aeree del bambino prima che l’ambulanza arrivasse sul posto. Il risultato è stato il ritorno a una respirazione autonoma del neonato e la fine di una drammatica emergenza familiare.

La dinamica dell’intervento telefonico

La chiamata al 118 è arrivata in un attimo di forte tensione: il neonato non respirava dopo aver ingerito il pezzo di un giocattolo. Dall’altra parte della linea, Trevisan ha mantenuto una voce ferma e indicazioni chiare, guidando la mamma passo dopo passo. Questo tipo di soccorso remoto richiede non solo competenza tecnica ma anche capacità comunicative per calmare chi chiama e tradurre procedure mediche in azioni pratiche che si possono eseguire a casa.

La formazione e il protocollo

Gli operatori della centrale operativa seguono protocolli standardizzati che includono la valutazione rapida delle condizioni e indicazioni sulle manovre immediate. Nel caso specifico, l’infermiere ha spiegato come posizionare correttamente il bambino e quali movimenti eseguire per favorire l’espulsione dell’ostruzione. La capacità di dare istruzioni semplici e ripetibili è spesso determinante nelle emergenze pediatriche.

Che cosa sono le manovre di disostruzione pediatrica

Le manovre di disostruzione pediatrica sono tecniche di primo soccorso studiate per liberare le vie aeree da corpi estranei nei lattanti e nei bambini. Si tratta di procedure precise che richiedono delicatezza e sequenze corrette per evitare danni. In questo episodio, la mamma ha seguito le indicazioni vocali e ha ottenuto il risultato sperato: il piccolo ha ripreso a respirare autonomamente prima dell’arrivo dei sanitari.

Manovre chiave e consigli pratici

Tra le manovre più note per il lattante ci sono colpi dorsali controllati e compressioni toraciche mirate, sempre eseguiti con attenzione. È importante ricordare che un’azione improvvisata può peggiorare la situazione; per questo la guida telefonica di un professionista esperto, come è avvenuto con il Suem 118, rappresenta una risorsa vitale. Per chi assiste a un episodio simile, la prima regola è chiamare immediatamente il numero di emergenza e seguire le istruzioni ricevute.

Reazioni e riconoscimenti

Dopo l’intervento, le autorità locali e la direzione ospedaliera hanno espresso gratitudine verso il personale della centrale. Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera ha sottolineato la professionalità e l’umanità dimostrate, mentre il presidente della Regione Veneto ha ringraziato pubblicamente l’infermiere Gianluca Trevisan e l’intera equipe del Suem 118. Il piccolo, fortunatamente, è stato valutato dai paramedici e dichiarato fuori pericolo.

Le lezioni dell’episodio

Questo caso racconta l’importanza di un sistema di emergenza efficiente e della formazione continua del personale: la combinazione di protocolli chiari, comunicazione efficace e prontezza d’intervento può salvare vite anche quando il soccorso diretto è ancora in viaggio. Per le famiglie, il messaggio centrale è ricordare le buone pratiche: tenere piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini, conoscere i numeri di emergenza e non esitare a chiedere aiuto immediato.