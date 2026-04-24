Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri: aveva nascosto ben 36 chili di droga.

Maxi sequestro di droga ad Angri, nel Salernitano. Sono stati ritrovati ben 36 chili di cocaina nascosta tra i binari morti. Arrestato un 42enne. I dettagli.

Cocaina nascosta in un borsone tra i binari: arrestato un 42enne

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, nel Salernitano, hanno arrestato un uomo di 42 anni, Antonio Granata, su richiesta da parte della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

L’uomo sarebbe accusato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Sono stati infatti ritrovati ben 36 chili di cocaina tra i binari morti della stazione di Angri.

Angri, maxi sequestro di cocaina: i dettagli

Secondo la ricostruzione operata dai militari dell’Arma e avallata dai magistrati, Antonio Granata sarebbe stato individuato quando, la notte del 3 maggio del 2025, insieme a un altro soggetto non identificato, stava nascondendo un borsone contenente 35 confezioni di cocaina tra i binari morti della stazione di Angri.

A seguito delle indagini, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura locale, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 42enne. L’ordinanza, come detto in precedenza, è stata eseguita nelle scorse ore da parre dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.