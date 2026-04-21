Corriere fermato ubriaco sulla A14 con 176 kg di hashish: dettagli dell'arresto

Un fermo per guida pericolosa ha rivelato un carico di 176 chili di hashish: l'automobilista, risultato positivo all'alcoltest, è stato arrestato e nella sua abitazione sono stati trovati altri 18 chili di droga

Un controllo della Polizia stradale lungo il tratto autostradale tra Rimini e Bologna si è trasformato in un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti quando gli agenti hanno fermato un’auto il cui conducente mostrava segni evidenti di alterazione. La vettura era stata notata dalle telecamere e dal personale di sorveglianza mentre compiva manovre che mettevano a rischio la circolazione, attirando l’attenzione delle pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza lungo la rete autostradale.

Durante il fermo, oltre ai normali accertamenti per la circolazione, gli operatori hanno proceduto all’alcoltest con l’etilometro, che ha dato esito positivo, e hanno avvertito un odore persistente provenire dall’abitacolo. Queste evidenze hanno spinto gli agenti a estendere i controlli sul veicolo: l’ispezione ha rivelato una serie di borsoni nascosti e coperti, che contenevano un quantitativo consistente di sostanza stupefacente, portando rapidamente alla svolta dell’intervento.

La scoperta sull’autostrada

Gli agenti della Sottosezione autostradale di Bologna Sud hanno trovato cinque borsoni occultati sotto un telo nero all’interno dell’auto; ciascun sacco conteneva numerosi involucri termosaldati con oltre 176 chili di hashish. L’odore caratteristico proveniente dai borsoni ha confermato i sospetti iniziali. La quantità rinvenuta e il modo in cui la droga era imballata hanno fatto ritenere agli investigatori che si trattasse di un trasporto destinato alla distribuzione su larga scala, non di un possesso per uso personale.

Il fermo e l’alcoltest

Il conducente, un uomo di 51 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto al test dell’alcol e risultava in stato di alterazione alcolica. Le pattuglie hanno inoltre rilevato una serie di infrazioni al codice della strada durante il procedimento di fermo: manovre pericolose che hanno interferito con il regolare flusso dei veicoli, cambio di corsia senza segnalazione e mancato uso delle cinture di sicurezza. Questi elementi hanno aggravato la posizione del conducente, che oltre al reato di detenzione di stupefacenti si è trovato contestare più violazioni amministrative e penali legate alla guida.

La perquisizione e il quantitativo di droga

Gli agenti hanno proceduto a un controllo più approfondito, rinvenendo all’interno dei borsoni numerosi sacchi termosaldati con hashish in quantità complessiva che supera i cento chili. La tecnica di occultamento e l’imballaggio hanno indotto a considerare l’ipotesi di un trasporto organizzato. Gli investigatori hanno quindi esteso le verifiche al domicilio del fermato, dove ulteriori elementi utili all’accertamento sono emersi dopo una perquisizione accurata, confermando la portata dell’attività illecita.

Il ritrovamento a casa

Nella proprietà collegata all’indagato, in un box predisposto a deposito, gli agenti hanno trovato un altro borsone contenente circa 18 chili di marijuana. Questo ritrovamento ha inciso sull’impianto probatorio: la presenza di droga sia nel mezzo in transito sia nella disponibilità domiciliare ha consolidato l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, delineando un quadro di stoccaggio e distribuzione su più livelli.

Conseguenze legali e rischi per la sicurezza

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti in misura rilevante e segnalato per le violazioni al codice della strada riscontrate al momento del fermo. Il caso sottolinea come un semplice controllo della circolazione possa interrompere filiere di traffico, ma mette anche in evidenza i rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza: la combinazione di una condotta pericolosa e la presenza di ingenti quantitativi di droga amplifica il pericolo per gli altri utenti della strada e complica le implicazioni giuridiche per l’indagato.

Le autorità proseguiranno le indagini per ricostruire la provenienza della sostanza, le eventuali connessioni con reti più ampie e la destinazione del carico. Il sequestro del materiale e l’arresto costituiscono il primo passo di un procedimento che potrà portare a sviluppi importanti sul fronte investigativo e giudiziario, mentre la vicenda richiama l’attenzione sull’importanza dei dispositivi di controllo e della collaborazione tra sistemi di videosorveglianza e pattuglie sul territorio.