Medici a processo per la morte di Andrea Purgatori: il rinvio a giudizio a Roma

Quattro medici sono stati rinviati a giudizio a Roma per la morte di Andrea Purgatori, avvenuta nel luglio del 2026. Tra gli indagati figurano un radiologo, un cardiologo e due membri della equipe; il capo d'imputazione è omicidio colposo e il processo è fissato per il 12 gennaio.

La decisione del giudice per l’udienza preliminare di Roma ha portato al rinvio a giudizio di quattro medici ritenuti coinvolti nelle cure prestate al giornalista Andrea Purgatorideceduto nel luglio del 2026. L’atto giudiziario riguarda specifici operatori sanitari che hanno seguito il paziente in diverse fasi diagnostiche e terapeutiche. La qualificazione formulata dalla procura è il reato di omicidio colposoe il procedimento è già calendarizzato: il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio presso i tribunali capitolini.

Identità degli indagati e ruolo sanitario

Tra i quattro medici rinviati a giudizio figurano il radiologo Gianfranco Gualdiil suo assistente Claudio Di Biasila dottoressa Maria Chiara Colaiacomo appartenente alla stessa equipe radiologica e il cardiologo Guido Laudani. A ciascuno vengono contestate omissioni o errori nella gestione clinica che, secondo l’accusa, avrebbero concorso al decesso del paziente.

In ambito medico-legale, il termine omicidio colposo indica che la morte sarebbe avvenuta per negligenza, imprudenza o imperizia, quindi senza intento doloso, ma con responsabilità ritenute penalmente rilevanti dalle autorità.

Ruoli e responsabilità nelle procedure diagnostiche

Il gruppo coinvolto comprende professionisti che hanno avuto compiti diversi: il radiologo e la sua equipe si occupano di esecuzione e refertazione di esami per immagini, mentre il cardiologo cura aspetti correlati al cuore e alla funzione cardiaca.

Nel linguaggio clinico, il corretto coordinamento tra reparti e la precisione nell’interpretazione degli esami possono essere decisivi per le decisioni terapeutiche; l’accusa sostiene che in questo caso vi siano state lacune tali da ingenerare un nesso causale con l’esito mortale.

Procedura processuale e calendario dell’udienza

Il rinvio a giudizio costituisce la fase in cui il magistrato ritiene sussistenti elementi sufficienti per sostenere un processo. Con la fissazione dell’udienza al 12 gennaioil procedimento entrerà nel merito: saranno valutati gli atti, le perizie e le eventuali testimonianze che potranno chiarire dinamiche cliniche e responsabilità. La fissazione della data segna l’inizio della fase dibattimentale, durante la quale verranno esaminate le contestazioni relative all’ipotesi di omicidio colposo.

Che cosa implica il rinvio a giudizio per i medici

Per i professionisti coinvolti il rinvio a giudizio non equivale a una condanna ma a un’imputazione formale che darà luogo a un processo pubblico. La fase dibattimentale prevede la raccolta e l’analisi di elementi tecnici: consulenze medico-legali, cartelle cliniche, referti diagnostici e, se necessario, esami integrativi. Nei casi che riguardano esiti avversi in ambito sanitario, spesso le valutazioni si concentrano su standard di curaprotocolli seguiti e correttezza delle comunicazioni tra reparti.

La vicenda si svolge nella città di Romadove la magistratura ha seguito gli atti istruttori fino alla decisione del gup. Il procedimento giudiziario porterà ora a un confronto dettagliato tra le parti, con l’obiettivo di ricostruire la catena degli eventi clinici che hanno preceduto il decesso del giornalista. L’attenzione pubblica e professionale su casi del genere è spesso alta, perché toccano temi sensibili come la responsabilità medica e le garanzie di sicurezza per i pazienti.

Quando si tratta di pazienti noti, il rilievo mediatico della vicenda può aumentare la pressione su indagini e processi, ma sul piano giuridico rimangono centrali le prove documentali e le perizie tecniche. Il procedimento con data fissata al 12 gennaio rappresenterà il momento in cui questi elementi saranno portati a valutazione formale da parte del tribunale competente.