Un improvviso crollo strutturale ha interessato un ponte in località Santa Liberata, a Lanciano, provocando il collasso di parte della carreggiata e la conseguente interruzione della viabilità. L’episodio, causato con ogni probabilità dall’erosione legata alle piogge intense delle ultime settimane, ha reso necessaria la chiusura immediata della strada per motivi di sicurezza.

Voragine improvvisa sul ponte: chiusa la provinciale tra Lanciano e Frisa

Come riportato da Abruzzo.live.tv, il cavalcavia situato in località Santa Liberata, nei pressi del depuratore cittadino, ha subito un improvviso cedimento strutturale che ha generato un’ampia voragine. Il collasso ha interessato una porzione della strada, che è stata completamente “risucchiata”, provocando anche lo spostamento della base del guardrail.

In un primo momento il problema ha riguardato soltanto una parte della corsia di marcia, ma l’intervento tempestivo di tecnici e forze dell’ordine ha portato alla decisione di chiudere integralmente la strada provinciale, adottando la massima prudenza.

Crolla parte del ponte: viabilità alternativa tra Lanciano e Frisa

Secondo le prime verifiche effettuate sul posto, come riportato da Abruzzo.live.tv, l’origine del crollo sarebbe legata alla forte erosione provocata dall’acqua.

Le intense piogge delle ultime settimane hanno fatto aumentare la portata del torrente, erodendo progressivamente il terreno di sostegno della spalla del ponte fino a comprometterne la stabilità. L’intera area è stata quindi messa in sicurezza con transenne e interdetta sia al traffico veicolare che pedonale, in attesa di ulteriori accertamenti e degli interventi necessari al ripristino.

La chiusura ha interrotto il collegamento diretto tra Lanciano e Frisa. Il Comune ha inoltre comunicato sui canali social i percorsi alternativi: chi proviene da Frisa e si dirige verso Lanciano non può attraversare il cavalcavia, così come non è possibile la discesa diretta per chi arriva da Costa di Chieti. Gli automobilisti devono quindi deviare passando per contrada Madonna del Carmine o contrada Nasuti. È stato infine annunciato che i tecnici provinciali effettueranno un nuovo sopralluogo per valutare la situazione e definire tempi e modalità di ripristino della circolazione.