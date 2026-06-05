Breaking PAPnews, esce il nuovo singolo dell'eclettica LeiKiè

Roma, 5 giu. (askanews) – Esce oggi, 5 giugno, su tutte le piattaforme “Breaking PAPnews”, il nuovo singolo e il suo video dell’eclettica LeiKiè che, dopo l’uscita cinematografica italiana del film animato PAPmusic -Animation for Fashion, espande il proprio universo con un pezzo dance-pop ad alta energia, in un crossover tra animazione e visual storytelling con un’esperienza sonora volutamente ironica, ipnotica e immediatamente riconoscibile.

Scritto da LeiKie’, produzione e etichetta: Not Just Music S.r.l, distribuito da TuneCore.Breaking PAPnews è il primo segnale di qualcosa di più grande e aggiunge nuove sfumature, nuovi colori al mondo sorprendente della regista, cantautrice, sceneggiatrice e trasformista, ma anche un nuovo prezioso indizio sul mistero che aleggia in rete da mesi: “Breaking PAPnews non è soltanto una canzone.

È il primo segnale – dichiara LeiKiè – proveniente da un universo molto più grande che aspetta ancora di essere scoperto”. PAPmusic – Animation for Fashion, da cui ha origine tutto, è nato come film d’animazione fuori dagli schemi capace di fondere moda, musica, design, cultura pop e patrimonio artistico italiano, si è progressivamente evoluto in un vero e proprio IP cross-mediale Made in Italy.Ambientato tra Milano, Roma, Venezia e Pompei, il film ha costruito un universo visivo colorato e surreale che unisce romantic comedy, musical, fashion culture e comic in una formula estremamente riconoscibile.

La creator LeiKiè, che ha fatto della creatività transmediale la propria firma stilistica, continua così a costruire un universo narrativo autonomo e riconoscibile, dove musica, animazione, moda e gaming dialogano continuamente tra loro. Con la sua estetica, il linguaggio ironico e il forte immaginario visuale, PAPmusic si propone oggi come uno dei progetti entertainment indipendenti italiani più atipici e cross-settoriali, capace di parlare contemporaneamente al mondo del cinema, dell’animazione, del fashion lifestyle, della musica pop e della creator culture.