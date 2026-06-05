Ucraina, Zelensky a Putin: incontriamoci per mettere fine a guerra

Milano, 5 giu. (askanews) – Volodymyr Zelensky rilancia la via diplomatica con una proposta diretta a Vladimir Putin: un incontro faccia a faccia per discutere la fine della guerra in Ucraina. Il presidente ucraino sostiene che aspettare un nuovo momento favorevole, mentre l’attenzione internazionale è assorbita anche dalla crisi con l’Iran, sarebbe un errore. Dal Cremlino arrivano segnali prudenti.

Mosca lascia aperta l’ipotesi di nuovi colloqui, ma chiede prima un lavoro preparatorio e non arretra sui nodi più difficili: territori occupati, sicurezza, sanzioni.Dallo Studio Ovale Donald Trump accoglie con favore l’ipotesi di un vertice tra i due leader e rivendica il ruolo degli Stati Uniti nel possibile riavvicinamento. Al giornalista che gli ha chiesto un commento sulla richiesta di Zelensky di un incontro diretto con Putin, perché ritiene chein questo momento Trump è troppo impegnato con la guerra in Iran per occuparsi della questione, il presidente degli Stati Uniti ha risposto così: “Sono contento che forse stiano parlando di incontrarsi.

Credo che noi abbiamo avuto un ruolo importante in questo. Capisco dove vuole arrivare con la domanda, ma penso che sarebbe molto positivo se si vedessero. Dovrebbero farlo. E chiudere questa storia”.Per ora la proposta di Zelensky cambia soprattutto il tono, più che il quadro negoziale. Mosca prende tempo, Washington incoraggia l’incontro.

Prima di un vero vertice però restano da sciogliere diversi nodi: territori occupati, garanzie di sicurezza, sanzioni e l’andamento della guerra sul campo.