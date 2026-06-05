Pichetto: su taglio accise valutazioni in corso a ministero Economia

Roma, 5 giu. (askanews) – Sul rinnovo del taglio delle accise sui carburanti “si valuterà nelle prossime ore”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival Pianeta 2030 al Teatro Parenti.”Ci sono – ha continuato – una serie di valutazioni da parte del ministero dell’Economia.

C’è ovviamente la speranza che qualcosa succeda rispetto al Golfo Persico che incide fortemente su quello che è il livello dei prezzi del carburante”.”Poi c’è la posizione dell’Unione Europea che ci ha concesso flessibilità rispetto agli investimenti; comunque le accise riguarderebbero una parte di bilancio puro dello Stato italiano”.