Atletica, Al Golden Gala Lyles vince i 100 chiudendo in 9"88

Roma, 5 giu. (askanews) – Noah Lyles si è preso la scena del Golden Gala nei 100 metri e firma una vittoria di alto livello tecnico e spettacolare, chiudendo in 9″88, miglior prestazione mondiale stagionale e confermando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti internazionali. “Tutti erano pieni di energia. Ed è esattamente quello che si vuole vedere.

È quello che fa venire voglia a un atleta di tornare” ha detto il velocista.Alle sue spalle si piazza il camerunense Eseme, protagonista di una prova maiuscola con il nuovo record nazionale in 9″94, mentre terzo è il botswano Letsile Tebogo in 9″95.