Il 17enne è morto nel sonno nella sua casa di Belmonte Castello. Accertamenti per chiarire le cause del decesso che ha sconvolto la Valle di Comino.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. Un giovane calciatore di appena 17 anni, è stato trovato morto nel sonno nella sua abitazione, lasciando nel dolore familiari, amici e compagni di squadra.

Dramma improvviso a Belmonte Castello

Le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro sono state colpite da una notizia che ha suscitato profondo sgomento.

Alessandro Merucci, 17 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di via Querceto, a Belmonte Castello. Stando a quanto riportato da Frosinone Today, il giovane si era coricato per riposare durante la mattinata, ma non si è più svegliato. A rendersi conto della tragedia è stata la madre che, insospettita dal fatto che il figlio continuasse a dormire senza rispondere ai richiami, è entrata nella sua stanza trovandolo privo di sensi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante ogni sforzo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire con precisione le cause della morte.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. La Procura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto.

Muore nel sonno a 17 anni, dramma a Belmonte Castello: chi era la vittima

La scomparsa del diciassettenne ha lasciato un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano. Alessandro era infatti molto apprezzato non solo a Belmonte Castello, ma anche a Gallinaro, dove militava nella formazione Juniores locale. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in tutta la Valle di Comino, generando una forte ondata di commozione tra amici, compagni di squadra e conoscenti. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore, a testimonianza dell’affetto che circondava il giovane. Anche il sindaco di Belmonte Castello, Carlo Medagli, ha espresso vicinanza e dolore per la perdita di un ragazzo stimato dalla comunità, manifestando il proprio sostegno alla famiglia in un momento di così grande sofferenza.