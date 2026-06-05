Una tragedia improvvisa ha sconvolto le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro. Un giovane calciatore di appena 17 anni, è stato trovato morto nel sonno nella sua abitazione, lasciando nel dolore familiari, amici e compagni di squadra.
Dramma improvviso a Belmonte Castello
Le comunità di Belmonte Castello e Gallinaro sono state colpite da una notizia che ha suscitato profondo sgomento.
Alessandro Merucci, 17 anni, è morto improvvisamente nella sua abitazione di via Querceto, a Belmonte Castello. Stando a quanto riportato da Frosinone Today, il giovane si era coricato per riposare durante la mattinata, ma non si è più svegliato. A rendersi conto della tragedia è stata la madre che, insospettita dal fatto che il figlio continuasse a dormire senza rispondere ai richiami, è entrata nella sua stanza trovandolo privo di sensi.
L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante ogni sforzo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti il decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio, ma saranno gli esami medico-legali a chiarire con precisione le cause della morte.
Nell’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito, mentre la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. La Procura potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia per fare piena luce sull’accaduto.
Muore nel sonno a 17 anni, dramma a Belmonte Castello: chi era la vittima
La scomparsa del diciassettenne ha lasciato un vuoto profondo tra quanti lo conoscevano. Alessandro era infatti molto apprezzato non solo a Belmonte Castello, ma anche a Gallinaro, dove militava nella formazione Juniores locale. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in tutta la Valle di Comino, generando una forte ondata di commozione tra amici, compagni di squadra e conoscenti. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore, a testimonianza dell’affetto che circondava il giovane. Anche il sindaco di Belmonte Castello, Carlo Medagli, ha espresso vicinanza e dolore per la perdita di un ragazzo stimato dalla comunità, manifestando il proprio sostegno alla famiglia in un momento di così grande sofferenza.