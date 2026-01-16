Tragedia a Ottana, in provincia di Nuoro, in Sardegna. Un bambino di appena 2 anni è stato trovato morto nel sonno dai genitori. Ecco cosa è successo.

Tragedia in Sardegna: bambino trovato morto in casa

A Ottana, in provincia di Nuoro, si è consumata una vera tragedia. Un bambino di soli 2 anni è stato infatti trovato morto nel sonno dai genitori.

Secondo le prime informazioni, il piccolo ieri sera, 15 gennaio, stava riposando e, quando i genitori si sono avvicinati a lui hanno scoperto che il suo cuoricino aveva smetto di battere. Immediato l’intervento dei soccorsi ma, nonostante le manovre di rianimazione, per il piccolo era ormai troppo tardi. La causa della morte dovrebbe essere un malore improvviso nel sonno.

Tragedia in Sardegna, bambino di due anni trovato morto in casa: il cordoglio del Sindaco

La drammatica notizia della morte del bimbo di appena 2 anni, avvenuta a causa di un malore nel sonno ha scosso l’intera comunità di Ottana. In segno di lutto tutte le iniziative in occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio sono state annullate: “il sindaco, intrepretando il sentimento unanime della cittadinanza, ha espresso il più profondo cordoglio e la propria ai familiari colpiti dalla dolorosa perdita.”