“Siamo sconvolti, senza parole”. Dramma in un asilo nido di Parma: è morto un bimbo di un anno

Tragedia a Parma: un bimbo di un anno è morto mentre si trovava all’asilo nido durante il riposo pomeridiano. Secondo La Repubblica, l’episodio sarebbe avvenuto nella struttura Brucoverde, nel quartiere San Leonardo, e ha sconvolto famiglie, personale e l’intera comunità, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza dei più piccoli anche in contesti protetti.

Tragedia all’asilo nido: un bimbo di un anno perde la vita

Un drammatico episodio ha scosso la città di Parma: un bambino di circa un anno è morto mentre si trovava all’asilo nido Brucoverde, nel quartiere San Leonardo. Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. I tentativi immediati di rianimazione da parte del personale si sono rivelati purtroppo vani.

Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della vicenda e capire meglio quanto accaduto.

La notizia ha provocato grande dolore nella comunità locale. Il sindaco di Parma, Michele Guerra, come riportato da Fanpage ha dichiarato:

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole“. Il primo cittadino ha aggiunto: “Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile“.

Al cordoglio si è unita anche l’assessora ai Servizi educativi del Comune, Caterina Bonetti, che ha commentato: “È un dolore enorme per la nostra comunità, ci stringiamo alla famiglia” e si sarebbe recata personalmente nella struttura per portare la sua vicinanza.