Chiara Ferragni e Fedez: l'amore oltre il marketing secondo l'ex manager

In un'intervista esclusiva, Fabio Maria Damato svela i retroscena della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez e racconta la fine del loro rapporto lavorativo

Fabio Maria Damato, storico collaboratore di Chiara Ferragni, ha condiviso in un’intervista con Selvaggia Lucarelli sul Burnout Podcast dettagli inediti sulla relazione tra l’influencer e Fedez. La discussione ha toccato non solo l’inizio della loro storia d’amore, ma anche la complessa dinamica professionale che ha portato alla fine del loro rapporto lavorativo.

Damato ha chiarito che, nonostante le voci che circolavano, la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez non era un semplice accordo di marketing. Secondo il manager, l’influencer era totalmente innamorata del cantante, una passione che lui stesso ha potuto osservare da vicino.

L’amore tra Chiara Ferragni e Fedez: una storia di rinunce

Damato ha raccontato che Chiara Ferragni ha fatto delle rinunce professionali per stare con Fedez. Alcuni brand di moda non vedevano di buon occhio l’immagine del cantante, ma l’influencer ha scelto di combattere per la sua relazione. “Chiara ha lottato per stare con Federico all’inizio. Lei ha combattuto per questa relazione.

Non ha rinunciato alla sua storia per fare una sfilata in più o per avere un contratto in più”, ha dichiarato Damato.

Il manager ha anche smentito le voci secondo cui la loro storia fosse stata orchestrata per scopi commerciali. “Conoscevo le canzoni di Federico e basta. Posso dire che Chiara era totalmente pazza e innamorata di lui. Questo lo vedevo sotto i miei occhi”, ha affermato.

La rottura professionale: un addio silenzioso

Damato ha parlato della fine del loro rapporto lavorativo, un momento che descrive come silenzioso e privo di scontri. Il manager ha rivelato che ha dato le dimissioni durante un tragitto in auto con Ferragni, ricevendo come risposta un semplice “Ok”.

“Un giorno in macchina le ho detto che me ne sarei andato, mentre andavamo a un appuntamento. Lei mi ha solo detto ok”, ha raccontato Damato. Nonostante la freddezza iniziale, il manager ha cercato di garantire una transizione ordinata, ma alla fine ha deciso di porre delle condizioni legali per proteggersi.

Il Festival di Sanremo: lo spartiacque

Un momento cruciale nella loro relazione professionale è stato il Festival di Sanremo. Damato ha rivelato che il monologo di Ferragni, “Lettera a se stessa”, era stato scritto interamente dall’influencer, nonostante le sue perplessità iniziali. “Non sono stato io a scrivere la lettera di Chiara a se stessa. È Chiara stessa l’autrice. All’epoca era diventata molto gelosa del suo testo, perché molto personale”, ha spiegato.

Il manager ha anche smentito le voci secondo cui avrebbe allontanato Fedez dal backstage. “Diceva che avessi cacciato Fedez dal camerino, ma non è così”, ha affermato. Le tensioni post-Sanremo hanno portato a un isolamento di Ferragni, rendendo la gestione quotidiana della crisi complessa.

“Nelle tre settimane successive a Sanremo è andata poi in blackout: parlava con poche persone”, ha raccontato Damato. “Nel post Sanremo non abbiamo mai parlato, perché è stato molto delicato quel periodo.” Da quel momento, la gestione quotidiana della crisi divenne complessa.

Damato ha concluso l’intervista con un’ammissione di amarezza per la mancanza di un chiarimento finale. “Io e Chiara non abbiamo mai litigato. Alla fine ero anche ferito, perché non c’è mai stato un momento di chiarimento nonostante io l’abbia sollecitato più volte”, ha detto. “Essere in armonia nei momenti belli è facile, ma è nei momenti duri che bisogna fare squadra, anche se in quei momenti ci si è antipatici. A quel punto ci siamo persi.”