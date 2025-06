Dopo settimane di silenzi, Chiara Ferragni sorprende con un gesto inaspettato verso Fedez. Un like che riapre il dialogo nel momento più difficile per la famiglia.

Dopo mesi di gelo, frecciatine social e silenzi rumorosi, Chiara Ferragni ha fatto un gesto piccolo. Ma enorme. È bastato un “mi piace” a un post di Fedez per far parlare tutti.

Chiara Ferragni e Fedez: un “mi piace” che dice tutto

Il rapper piange la scomparsa della nonna, Luciana Violini.

E Chiara Ferragni, nonostante le ferite ancora aperte, ha scelto il silenzio più eloquente. Nessun commento, solo quel cuoricino.

Un segnale di rispetto. Di memoria condivisa, forse. Perché Luciana non era solo “la nonna di Fedez”, ma anche parte della vita di Chiara Ferragni, dei Natali coi bambini, delle estati in famiglia. E allora sì, il rancore si mette da parte. Almeno per un attimo. “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”, ha scritto Fedez. E lei, Chiara, ha fatto l’unico gesto possibile. Un gesto che pesa più di mille parole. Anche perché solo un mese fa, su TikTok, aveva scritto di essere stata lasciata all’improvviso e ingannata per anni. Quel “presa per il c**o” non era certo una frase da dimenticare. E invece, davanti al lutto, si abbassa la voce. Si respira.

Chiara Ferragni e Fedez: il caso dei Labubu “tarocchi”

Pace? No. O almeno, non ancora. I segnali che qualcosa scricchiola ancora ci sono tutti. Tipo il caso dei Labubu. I pupazzetti che i figli adorano, e che Fedez ha comprato… tarocchi. Lo ha raccontato lui stesso, nel podcast con MrMarra. “Li ho trovati, non sapevo fossero falsi. Poi sono tornati dalla madre, che ha detto loro che papà compra cose tarocche”. Risate amare. Perché i bambini ora associano ogni regalo del padre al mondo dei falsi.

Ferragni, da parte sua, non ha commentato. Ma quella frase riferita alla madre, detta dai bambini, pesa. Fedez ci ha scherzato sopra, sì. Ma il tono era teso. MrMarra ha provato a sdrammatizzare: “C’è sempre il lavoro di qualcuno dietro”. E la risposta del rapper è arrivata tagliente, quasi stanca: “E in entrambi i casi, probabilmente di qualche minorenne”.