Whitney Purvis, la ragazza diventata madre davanti alle telecamere, ora è una donna che piange in pubblico. Dove? Su Facebook. Con un post che non si riesce a leggere senza stringere i denti.

Il dolore di Whitney Purvis: il figlio Weston muore a 16 anni, nessuna spiegazione

Il figlio di Whitney Purvis, Weston, il primo nato nel 2009 durante la serie 16 and Pregnant, è morto.

Aveva appena 16 anni. Nessun dettaglio sulle cause, solo parole che grondano dolore.

“Il mio bellissimo figlio è morto”, scrive. E poi: “La vita è crudele. Ingiusta. Non riesco a capire”. Frasi spezzate. Come il suo mondo, ora in frantumi. Weston era tutto per lei. Un amore giovane, pieno di contraddizioni, quello tra Whitney e Weston Sr. Poi la nascita, le rotture, un secondo figlio, River. E la vita che prende pieghe strane, a volte storte.

Ma quella madre, oggi, è solo una madre che urla nel vuoto. “Non voglio che sia reale. Farei qualsiasi cosa per tenerlo ancora”. L’annuncio è arrivato senza spiegazioni. Forse non ci sono parole. O forse nessuno le ha ancora trovate.

La famiglia chiede l’autopsia: “Il figlio di Whitney Purvis non si è più svegliato”

A rompere il silenzio, con il peso dei fatti, è Amy Gose. La matrigna di Weston. Anche lei su Facebook, racconta una mattina qualunque diventata incubo. “Erano le 7. Abbiamo cercato di svegliarlo. Ma non respirava”.

Tentano la rianimazione. Corrono in ospedale. Ma Weston è già andato via. Dormiva, e poi basta. Non si è più svegliato. Aveva il diabete, qualche altro problema di salute. Ma nulla che facesse pensare a questo.

La famiglia ha chiesto un’autopsia. Cercano risposte. Ma dietro la cronaca rimane solo il dolore. “Era brillante. Aveva un potenziale enorme. Era il figlio più straordinario che potessi desiderare”, scrive Amy. E aggiunge: “Non sembra vero”.

Whitney, intanto, resta lì. Con un amore strappato. E due figli persi in modi diversi. Uno per la legge. Uno per sempre. Ora chiede solo una cosa: di ricordarlo. Weston. Il figlio di Whitney Purvis.