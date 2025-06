A Milano comprare un chilo di ciliegie può costare più di un pranzo fuori. E non in un ristorante stellato. Sui banchi dei mercati si arriva anche a 23 euro al chilo. Una cifra che suona quasi surreale per un prodotto stagionale, fresco, popolare. Eppure accade. E accade sempre più spesso. Perchè il prezzo delle ciliegie a Milano ha raggiunto tali prezzi?

Ciliegie a Milano prezzi da record: cosa c’è dietro

La denuncia è arrivata da Coldiretti Puglia. I prezzi sono schizzati verso l’alto. E la causa, secondo l’associazione, sarebbe duplice: offerta crollata, controlli carenti. In particolare, la varietà ‘Bigarreau’ — quella col prezzo alle stelle — viene venduta a Milano a oltre cinque volte il suo valore medio di mercato , che secondo l’Ismea si aggira sui 4,63 euro.

Tutto legittimo? Forse. Ma Coldiretti vuole vederci chiaro . Sospetta che dietro quei prezzi ci siano partite di frutta non italiane vendute come locali. Chiede ispezioni. E non è la prima volta. Già nel 2021 si parlava di “frutto di lusso”. Allora la colpa era della guerra, del caro energia. Ora, invece, il nemico è il clima.

Prezzi fuori scala per le ciliegie a Milano: è solo colpa del mercato?

Le gelate di marzo e aprile 2025 hanno colpito duro. Soprattutto nel sud-est barese. Varietà intere, come le ‘Ferrovia’, praticamente sparite. Campi bruciati dal freddo. Un’intera filiera in ginocchio. I numeri fanno paura: -70%, in certi casi -100% di raccolto . E la Puglia, che da sola fa il 30% delle ciliegie italiane, non regge il colpo.

Le ciliegie, poi, non sono un prodotto qualunque. Non si stoccano. Non si conservano. E la raccolta non si fa con i robot. È tutto manuale. Lento. Costoso. Poi ci sono i trasporti, la catena del fresco. Ed ecco spiegati — almeno in parte — quei 23 euro al chilo. Ma resta una domanda: il consumatore lo sa cosa compra? O sta pagando oro un frutto che forse arriva da tutt’altra parte?