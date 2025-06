Aurora boreale e tempesta solare: i motivi per cui in Italia non si è vista

La tempesta solare ha scatenato un’aurora boreale visibile in alcune zone, ma in Italia lo spettacolo non si è manifestato come previsto. Ecco perché.

La notte tra il primo e il 2 giugno 2025 era carica di speranze. Migliaia di persone, dagli appassionati agli curiosi, avevano gli occhi puntati verso il cielo. Si aspettava uno spettacolo raro: l’ aurora boreale , qui in Italia . Il colpevole? Anzi la colpevole… una tempesta solare potente, classificata tra G3 e G4 . In teoria, un evento capace di spostare l’aurora ben oltre le zone polari, fino alle nostre latitudini…

un fenomeno quasi magico, da film. E invece, la notte è passata così. Senza bagliori, senza quella danza luminosa che tutti immaginavano. Che delusione. Ma perché?

Le promesse di una tempesta solare e il sogno dell’aurora boreale

Tutto parte dal Sole, che ha “sputato” una massiccia espulsione di massa coronale — la famosa CME. Una nube di particelle cariche, lanciate a tutta velocità verso la Terra. Secondo la NASA e il NOAA, l’impatto sarebbe arrivato nel pomeriggio del primo giugno , con una tempesta geomagnetica di classe G4. Una roba forte, capace di far sognare chi segue questi fenomeni.

Questo tipo di tempesta solare , in teoria, dovrebbe spostare l’ aurora boreale molto più a sud del solito. Fino al cielo italiano . Lo show era previsto tra le 23 e le 3 del mattino , orario ideale per guardare il cielo buio, lontano da luci artificiali e inquinamento luminoso. Magari in collina o in montagna, con un orizzonte libero verso nord. Anche un bagliore tenue sarebbe stato visibile. Qualcuno puntava la macchina fotografica, sperando nella lunga esposizione.

Il motivo per cui l’aurora boreale è mancata in Italia

Purtroppo, il tempo non è stato clemente… Il picco della tempesta è arrivato verso le 14, quando il cielo era ancora luminoso. Quindi, nessuna aurora boreale visibile ad occhio nudo. E anche se la tempesta solare è durata qualche ora in più, la sua intensità è scemata durante la notte . Poco da vedere, insomma.

Poi, le previsioni sulle tempeste solari non sono mai esatte al 100%. A volte la forza cala più in fretta, oppure il campo magnetico interplanetario si “orienta male”. In pratica: le particelle solari non riescono a penetrare bene la magnetosfera terrestre. E l’aurora non si forma o resta troppo debole per essere vista.

C’è poi il fattore meteo, spesso sottovalutato. Nuvole e foschia hanno coperto gran parte del cielo italiano. E l’inquinamento luminoso, specie nelle città, ha reso quasi impossibile vedere qualcosa. Qualche foto ha catturato bagliori tenui, ma la maggioranza delle persone ha visto… nulla.