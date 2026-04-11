Artemis II torna sulla Terra: risultati, problemi segnalati e il prossimo passo verso la Luna

Artemis II ha completato il primo sorvolo lunare con equipaggio dopo il 1972: ammaraggio riuscito, equipaggio in buone condizioni e analisi tecniche in corso

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 2026 la missione Artemis II si è conclusa con l’ammaraggio dell’orbiter Orion nelle acque del Pacifico al largo di San Diego. Dopo un volo che ha riportato quattro astronauti dalla profondità dell’orbita lunare alla superficie terrestre, le squadre di recupero hanno messo in sicurezza la capsula e hanno effettuato i primi controlli medici sull’equipaggio.

Le immagini del rientro hanno mostrato il paracadute e la capsula galleggiante, mentre la nave di recupero USS John P. Murtha ha guidato le operazioni successive.

Nonostante l’esito positivo e i commenti celebrativi di parte della leadership di NASA, le analisi preliminari hanno messo in luce alcune criticità operative, soprattutto su comunicazioni e servizi medici a bordo, che richiederanno interventi prima delle prossime missioni lunari.

I dati raccolti durante questo volo saranno centrali per preparare il ritorno di astronauti sulla superficie lunare pianificato per il 2028.

Il ritorno: manovre, velocità e temperatura

Il rientro atmosferico dell’Orion è stato eseguito con la manovra nota come skip reentry, una procedura a più fasi che consente di modulare la decelerazione distribuendo gli stress aerotermici. Durante la fase più critica la capsula ha raggiunto velocità dell’ordine di quasi 40.000 km/h (circa 24.661 miglia all’ora), generando attorno allo scudo protettivo una nube di plasma con temperature fino a 2.700 gradi. Per circa otto minuti lo scudo termico ha dissipato il calore estremo della discesa, periodo in cui le comunicazioni con il centro di controllo sono state temporaneamente interrotte.

Sequenza di ammaraggio e dispositivi di sicurezza

Superata la fase di riscaldamento, a un’altitudine di circa 7.500 metri si sono attivate le sequenze di frenata con i paracadute, fino all’apertura degli ultimi tre paracadute che hanno rallentato l’impatto sull’acqua a velocità inferiori ai 30 km/h. La capsula è quindi rimasta in assetto galleggiante, stabilizzata con apposite cinture e colari, in attesa delle squadre di recupero. L’intera operazione ha combinato procedure navali e aeronautiche, con l’impiego di elicotteri per il trasporto dell’equipaggio alla nave di supporto.

Il recupero e le difficoltà incontrate

Subito dopo l’ammaraggio, squadre di soccorso e sommozzatori hanno raggiunto l’Orion per aprire il portello e assistere gli astronauti. A causa di correnti marine intense, la stabilizzazione della capsula si è rivelata più complicata del previsto: sono state utilizzate imbarcazioni gonfiabili per avvicinare gli operatori e tentare di fissare il colletto di galleggiamento. Per alcune decine di minuti l’equipaggio è stato trasferito in elicottero verso la USS John P. Murtha, dove sono stati effettuati controlli sanitari più approfonditi prima del trasferimento al Johnson Space Center per valutazioni successive.

Condizioni dell’equipaggio e prime verifiche

I quattro membri dell’equipaggio — Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (pilota), Christina Koch (specialista di missione) e Jeremy Hansen (specialista di missione, CSA) — sono stati dichiarati in eccellente condizione dopo i controlli iniziali. Le prime analisi indicano che non ci sono stati danni gravi legati alla rientrata, sebbene alcune apparecchiature di comunicazione e il servizio medico a bordo abbiano evidenziato anomalie che saranno oggetto di indagine tecnica e operativa.

Risultati tecnici e scientifici della missione

Oltre all’aspetto di rientro, Artemis II ha stabilito nuovi record di distanza, superando il precedente primato dell’era Apollo: la capsula ha raggiunto circa 252.756 miglia dalla Terra, osservando porzioni della faccia lunare mai studiate direttamente da equipaggi umani. Durante il sorvolo, l’equipaggio ha inoltre assistito a un’eclissi solare parziale della durata di circa 53 minuti, raccogliendo immagini e dati che arricchiranno i piani per future esplorazioni.

Dal punto di vista ingegneristico, l’architettura dell’Orion — sviluppata da Lockheed Martin con il service module fornito dall’ESA — ha mostrato capacità fondamentali per l’esplorazione profonda, a differenza di veicoli più piccoli pensati per orbite basse. Sistemi critici di supporto vitale e propulsione hanno superato i test, fornendo un quadro incoraggiante per le missioni successive, anche se occorrerà risolvere le criticità operative riscontrate.

Prospettive: preparazione per il ritorno sulla Luna

Le informazioni acquisite con Artemis II saranno integrate nei piani per Artemis III, la missione prevista per riportare astronauti sulla superficie lunare e avanzare verso l’obiettivo di una presenza permanente. La collaborazione internazionale, inclusi accordi industriali e contributi di partner come l’ESA e le agenzie nazionali, rimane un elemento chiave per lo sviluppo di moduli abitativi e infrastrutture lunari. NASA ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, ma ha anche ricordato che restano aree critiche da migliorare prima del prossimo allunaggio pianificato.

In sintesi, Artemis II è stata una tappa fondamentale: un rientro complesso ma controllato che ha fornito dati preziosi e indicato i miglioramenti necessari per garantire la sicurezza e l’efficacia delle missioni future verso la Luna e oltre.