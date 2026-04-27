Come l'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro parlamentare

Il 27 aprile 2026 la Fondation Jean-Jaurès ha reso pubblica una analisi dettagliata sull’uso crescente dell’intelligenza artificiale nei servizi parlamentari. Il documento prende in esame le attività quotidiane svolte dagli uffici dei rappresentanti e misura il grado in cui queste mansioni possono essere integrate o sostituite da strumenti automatizzati.

L’obiettivo è duplice: descrivere il fenomeno e proporre una roadmap per un impiego responsabile e sicuro dell’IA nel contesto legislativo.

Nella relazione emerge come molte attività amministrative e di produzione informativa si prestino facilmente all’automazione, mentre compiti relazionali e strategici rimangono ancorati a competenze umane. Il rapporto sottolinea inoltre che, nonostante l’uso diffuso, non esiste oggi un quadro condiviso che regoli l’accesso ai dati, la scelta delle piattaforme e la protezione della sovranità digitale delle istituzioni.

Cosa rivela il rapporto sulla automazione

Lo studio, basato sull’analisi di 239 offerte di lavoro parlamentare e su indagini interne, stima che il 55% delle attività svolte dai team parlamentari sia automatizzabile per oltre il 50% tramite soluzioni di IA. Tra le mansioni più esposte figurano la monitoraggio delle notizie, la gestione dell’agenda, la risposta a sollecitazioni esterne e la produzione di contenuti comunicativi.

Questi compiti, spesso ripetitivi e basati su dati pubblici, sono idonei a essere accelerati da modelli di linguaggio e tool di data processing.

Dati chiave e diffusione degli strumenti

Nel rapporto si cita un’indagine interna all’Assemblea nazionale condotta tra febbraio e marzo 2026 che ha coinvolto 518 assistenti parlamentari: un assistente su due dichiara di utilizzare l’IA quotidianamente, e circa uno su tre almeno una volta alla settimana. Nonostante questa penetrazione, le istituzioni non offrono soluzioni centralizzate e supervisionate, lasciando le scelte tecniche alla discrezione dei singoli eletti, con conseguenze sulla responsabilità e sulla qualità delle produzioni.

Rischi, limiti e priorità da affrontare

Non tutto può o deve essere delegato alle macchine. Il rapporto distingue attività pronte all’uso da scenari che richiedono accessi sensibili ai sistemi informativi istituzionali: circa il 35% delle transizioni verso l’automazione è considerata immediatamente realizzabile, mentre il 20% necessita di interventi più complessi e attenzione su dati privati o processi non standardizzabili. Tra le criticità principali figurano i rischi di errori non rilevati, la perdita di tracciabilità delle fonti e la dipendenza da fornitori esterni che può compromettere la sovranità tecnologica.

Sovranità, affidabilità e consapevolezza

La libera installazione di tool non controllati sugli ambienti di lavoro parlamentare può esporre dati sensibili e diminuire l’affidabilità delle elaborazioni. Il rapporto segnala che, sebbene il collegio dei questori dell’Assemblea abbia adottato una carta d’uso dell’IA nel luglio 2026, questa è poco conosciuta tra i collaboratori intervistati. La mancanza di linee guida condivise aumenta il rischio di pratiche diverse tra uffici e di potenziali violazioni della privacy.

Proposte operative: encadrer, outiller, intégrer

Per rispondere a questi problemi, gli autori propongono una roadmap articolata in tre assi: encadrer (incorniciare), outiller (dotare) e intégrer (integrare). Sul piano pratico, le misure suggerite includono l’adozione di una politica istituzionale condivisa sull’uso dell’IA, lo sviluppo o l’acquisto di strumenti certificati sotto il controllo dell’istituzione, e programmi di formazione rivolti a parlamentari e collaboratori. Una governance così costruita mira a ridurre il carico amministrativo e a riallocare risorse verso attività a maggior valore pubblico.

Il rapporto mette in luce anche uno squilibrio internazionale: la disponibilità di personale negli uffici è limitata in Francia rispetto ad altri parlamenti europei, con circa 2000 assistenti all’Assemblea nazionale contro oltre 6000 al Bundestag nel 2026, e una media di tre collaboratori per deputato in Francia rispetto a cinque al Parlamento europeo. Automatizzare in modo responsabile potrebbe dunque aiutare a colmare lacune organizzative, purché accompagnata da garanzie su qualità, responsabilità e protezione dei dati.

In conclusione, la pubblicazione del 27 aprile 2026 chiede un dibattito politico e operativo che coinvolga tutte le forze in campo: definire regole, selezionare strumenti affidabili e formare gli attori. Solo così l’intelligenza artificiale potrà essere integrata come strumento di supporto alla democrazia, evitando che l’automazione diventi fonte di fragilità o delega irresponsabile delle funzioni istituzionali.