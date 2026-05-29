Il 13 novembre 2026 è la data della fine del mondo? Una profezia è diventata virale sui social network.

Il 13 novembre 2026 è la data della fine del mondo? Una profezia diventata virale sta scatenando il web. Tra paura, curiosità e disinformazione, il fenomeno ha conquistato tutti sui social network.

Fine del mondo il 13 novembre: la profezia diventata virale

Nell’era dei social network ipotetiche profezie e teorie del terrore viaggiano alla velocità della luce.

Questo sta accadendo anche con la nuova profezia secondo cui la fine del mondo potrebbe arrivare il 13 novembre 2026. Tra video su TikTok, post su Facebook e X e contenuti pubblicati su YouTube, gli utenti stanno tirando fuori tantissime ipotesi e teorie di ogni genere. Alcuni parlano di misteriosi eventi astronomici, altri di vecchie profezie, altri ancora di presunti segnali nascosti nel mondo della politica o del clima.

In tutto questo la profezia del 13 novembre si è diffusa sempre di più, nonostante non ci sia nessun fondamento scientifico.

La profezia del 13 novembre è nata da un mix di elementi diversi tra loro. Sono stati diffusi contenuti online su presunti calcolo astrologici e su alcune antiche profezie religiose che sarebbero state reinterpretate in chiave moderna.

Non c’è una fonte originaria, ma un insieme di ipotesi e teorie che sono andate a creare questo fenomeno virale. Si è parlato di allineamenti planetari, tempeste solari, crisi geopolitiche, blackout mondiali e cambiamenti climatici. Il tutto ha creato un clima di paura e mistero che ha incuriosito sempre di più gli utenti.

Fine del mondo il 13 novembre: le profezie che diventano virali sul web

I social network hanno trasformato il modo in cui queste teorie sulla fine del mondo si diffondono. Bastano pochi secondi per raggiungere milioni di utenti e i contenuti visivi sono ancora più a effetto. Il modo in cui vengono costruiti i contenuti conta moltissimo, perché spesso vengono inseriti degli eventi reali collegati a interpretazioni che portano a parlare della fine del mondo.

Ma perché gli utenti sono così attratti da argomenti come la fine del mondo? Contenuti come questo scatenano paura, curiosità, inquietudine, emozioni forti che tendono a essere premiati dagli algoritmi. Parlare di profezie catastrofiche e di fine del mondo spinge gli utenti a cliccare sul contenuto e di conseguenza vengono loro consigliati altri contenuti simili. La curiosità di sapere quello che potrebbe accadere in quella determinata data, in questo caso il 13 novembre, spinge a informarsi e visualizzare.