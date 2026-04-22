Grazie a quello che è stato definito il primo esperimento di chimica effettuato su un altro pianeta è stato possibile fare una scoperta a dir poco sorprendente nientemeno che su Marte. Tutto grazie al lavoro del rover Curiosity della Nasa, che si trova sul pianeta rosso sin dal 2012 e che ha individuato delle molecole assolutamente uniche nel loro genere.

Il motivo? Sembrerebbero essere molto simili ai precursori del Dna, ovvero ai cosiddetti mattoni fondaentali che, sulla Terra, diedero origine alla vita.

Curiosity, scoperta straordinaria su Marte: l’annuncio storico

L’esperimento effettuato ha consentito di scoprire oltre venti sostanze una delle quali, contenente azoto, sarebbe caratterizzata da una struttura molto simile a quella dei precursori del dna.

Tra le altre molecole identificate, inoltre, c’è il benzotiofene, la cui struttura a doppio anello viene spesso trasportata dai meteoriti. Quello che, al momento, non è stato possibile stabilire, è se tali composti siano molecole organiche che forme di vita passate potrebbero aver lasciato o se al contrario rappresentino il risultato di processo geologici; o, ancora, se siano il frutto di impatti con meteoriti.

Si tratta in ogni caso di una novità storica nel contesto della nuova fase della missione ExoMars di Agenzia Spaziale Europea e Nasa, che non prima della fine del 2028 prevede il lancio del rover Rosalind Franklin. Delle molecole in questione, di fatto simili ai fondamentali mattoni che, sulla Terra, hanno dato origine alla vita, si parla sulla rivista Nature Communications. Lo studio è stato coordinato da Amy Williams dell’Università della Florida: gli esperti hanno spiegato che per arrivare una definitiva conclusione occorrerebbe riportare sulla Terra i campioni ma al momento questo non sarà possibile in seguito alla cancellazione della missione Mars Sample Return.