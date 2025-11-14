Dopo diversi ritardi e rinvii, le sonde sono state lanciate sul pianeta rosso da Cape Carnaval, con il razzo New Glenn.

Dopo ben un anno di ritardo e diversi rinvii dovuti a maltempo e a una tempesta geomagnetica, sono state finalmente lanciate le sonde Escapade della Nasa su Marte. Il lancio è stato effettuato da Cape Carneval (Florida) con il razzo New Glenn dell’azienda privata Blue Origin di Jeff Besoz.

Il conto alla rovescia del lancio, per motivi non comunicati da Blue Origin, è stato però fermato per due volte, col lancio che è stato effettuato alle ore 21.55 italiane.

Lanciate le sonde Escapade della Nasa su Marte: l’obiettivo

Dopo un anno di ritardo e diversi rinvii, sono state dunque lanciate le sonde Escapade (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) della Nasa su Marte con il razzo New Glenn dell’azienda Blue Origin di Jeff Besoz. Le due sonde, una volta che raggiungeranno il punto di osservazione, a circa un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, avranno il compito di raccogliere dati utili per comprendere come mai l’atmosfera sul pianeta rosso è quasi scomparsa. Negli ultimi cinque anni, si tratta della prima missione su Marte della Nasa.