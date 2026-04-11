L’ultima scoperta scientifica è spaventosa e avrebbe conseguenze gravissime per l’uomo nel caso egli ne entra in contatto. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono la sintomatologia e gli effetti avversi che è possibile avere grazie al primo caso che è stato diagnosticato a livello mondiale.

Virus marino trasmesso a uomo, il commento di Bassetti

La notizia arriva direttamente da Bassetti che cita un post su X direttamente dall’account ufficiale della rivista Nature Biology che ha scoperto il caso.

“Un virus marino ha fatto per la prima volta il salto di specie causando una grave infezione oculare ad un uomo che ha perso la vista. Il passaggio è avvenuto da animali acquatici all’essere umano causando sintomi oculari gravi ed insoliti”.

L’agente patogeno è il Covert Mortality Nodavirus che inizialmente si pensasse potesse infettare solo pesci e crostacei.

Invece negli uomini causa una Uveite Anteriore Virale Ipertensiva Oculare Persistente (POH-VAU).

Quali sono i sintomi e come si trasmette

I sintomi di questo nuovo virus sono simili al Glaucoma ovvero con una grave infiammazione una pressione intraoculare davvero elevata.

Si trasmette principalmente maneggiando e consumando frutti di mare crudi.

Il commento di Bassetti fa riflettere – lo riportiamo integralmente da Meteoweb.eu – : “È allarmante constatare che il virus presenta un’ampia gamma di ospiti, infettando invertebrati, pesci e mammiferi, un livello di adattabilità che ha sbalordito la comunità scientifica. Gli oceani rappresentano oggi una nuova frontiera per le malattie infettive che possono avere un impatto diretto sulla salute umana”.