E’ il nuovo pianeta scoperto che orbita attorno a una stella nana rossa nella costellazione dei Gemelli. A individuarlo un team internazionale della Penn State University guidato da Suvrath Mahadevan, professore di Astronomia. La superficie di questo pianeta è di circa 4 volte quella della Terra e sembra rocciosa. GJ 251 C potrebbe ospitare acqua in forma liquida sulla sua superficie, condizione essenziale per la formazione di forme di vita.

C’è vita a pochi anni luce da noi? Scoperto un nuovo pianeta potenzialmente ospitale

La scoperta del nuovo pianeta è stata pubblicata sull’Astronomical Journal, con Suvrath Mahadaven che l’ha definita come “la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra.” Il professore di Astronomia alla Penn State University ha detto anche che “cerchiamo pianeti che si trovino alla giusta distanza dalla loro stella affinché possa esistere acqua liquida sulla loro superficie. Questo è stato l’obiettivo principale di questa indagine.”