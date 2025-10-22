Michel de Nostradame, conosciuto come Nostradamus, è stato un celebre astrologo francese, vissuto nel 1500. Nonostante siano passati cinque secoli, le sue profezie ancora oggi suscitano inquietudine. Ma, cosa aveva previsto per il 2025? Il mondo sta per finire?

“Il mondo finirà nel 2025″, cosa succederà davvero? L’agghiacciante profezia di Nostradamus

C’è chi ci crede, c’è chi non ci crede ma le profezie di Nostradamus, a distanza di cinque secoli, destano molta inquietudine e stanno facendo anche preoccupare gli esperti. Il celebre astrologo, infatti, tra le sue previsioni sembra proprio annunciare uno scenario davvero terribile, come la Terza guerra mondiale, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Nelle sue Centurie infatti, Nostradamus scriveva: “il sangue umano cospargerà il santuario. Tre fuochi si levano dal lato orientale, mentre l’Occidente perde la sua luce nel silenzio.” Un testo senza dubbio molto inquietante che, secondo gli esperti, potrebbe essere un riferimento a una guerra mondiale. Con “tre fuochi” si potrebbe pensare a tre fronti di guerra o a tre nazioni coinvolte in un’alleanza militare.

L’agghiacciante profezia di Nostradamus: il recente studio

Ad avvalorare ancora di più la profezia di Nostradamus, un recente studio condotto dalla RAND Corporation e dall’Atlantic Council, ha mostrato come esita un 30% di possibilità che, nei prossimi mesi, ci sia una guerra su larga scala. Con la speranza che tutto ciò non accada, quel che è certo è le profezie del celebre astrologo di ben 450 anni fa fanno oggi molta paura.