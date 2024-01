Cosa ha previsto Nostradamus per il 2024? Le sue profezie, come sempre, non sono rosee. L’anno appena iniziato non sarà brillante e ci saranno diversi avvenimenti terribili, che più terribili non si può.

Nostradamus: la profezia del 2024 è terribile

Quanti credono alle profezie di Nostradamus, saranno ben contenti di sapere che il 2024 non sarà un anno entusiasmante. Oltre ad essere bisestile, dettaglio funesto per molti, sarà segnato da vicende terribili. Secondo la profezia dell’astrologo, astronomo, medico e autore del XVI secolo, ci saranno conflitti mondiali, la morte del Papa, disordini e terremoti.

Un 2024 disastroso: parola di Nostradamus

La profezia di Nostradamus del 2024 è, come sempre, disastrosa. Si inizia con “combattimenti e battaglie navali, un avversario rosso diventerà pallido di paura, mettendo in apprensione il grande Oceano“. Probabilmente si riferisce alla Cina e a Taiwan. Poi si passa a un “re delle isole” che “verrà deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re“. Di chi parla? Forse di re Carlo che, stando alla profezia, dovrebbe avere un successore “senza segno del re” quindi “titoli nobiliari“, ossia il figlio Harry. Sempre in chiave ottimistica, nel 2024 dovrebbe morire Papa Francesco. Si legge: “Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordace”.

Nostradamus: nella profezia 2024 c’è anche l’Italia

Le tragedie non sono finite qui. Secondo la profezia di Nostradamus, nel 2024 ci sarà anche una catastrofe ambientale. Si legge: “La terra secca diventerà più arida / E ci saranno grandi inondazioni. Una grandissima carestia a causa di un’ondata pestifera“. In altre parole, la crisi climatica farà aumentare la fame nel mondo, specialmente nei paesi più poveri. Infine, si parla anche dell’Italia, che resterà ‘vittima’ di un grande terremoto. L’astrologo prevede: “terra che trema in una nuova città situata a 40,5° di latitudine“.