Nostradamus: ecco le sei previsioni che l’astrologo ha fatto per il 2022

Sono sei le previsioni che l'astrologo francese Nostradamus ha fatto per l'anno 2022. Scopriamo nel dettaglio quali sono gli eventi previsti

Nostradamus è un noto astrologo francese, conosciuto in tutto il mondo e famoso per le sue profezie, che da anni ormai vengono analizzate e interpretate dagli astrologi al fine di predire il futuro contemporaneo. Per l’anno 2022, Nostradamus ha predetto ben sei eventi, scopriamo nello specifico cosa succederà secondo l’astrologo.

Nostradamus e le previsioni per il 2022

La più grande opera di Nostradamus è certamente il suo libro Le Profezie, l’opera in questione è suddivisa in secoli ed è caratterizzata da centinaia di quartine, all’interno delle quali sono contenute anche alcune previsioni per l’anno 2022, nello specifico sei.

Le quartine che saranno citate, sono tratte dall’opera originale di Michel de Nostredam, ossia Nostradamus, pubblicata nell’anno 1955.

Nostradamus e le previsioni per il 2022: immigrazione e guerra

La decima quartina del terzo secolo del libro di Nostradamus recita:

“Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia”.

Secondo queste parole, l’astrologo ha predetto che per il 2022 le guerre e i conflitti armati, finiranno per alimentare e accrescere la fame nel mondo e l’immigrazione dei popoli.

Nello specifico, Nostradamus fa riferimento alle spiagge, per dire che sulle spiagge d’Europa arriveranno migranti per sette volte di più del normale. Il riferimento alla prigionia potrebbe poi indicare che coloro che non riusciranno a fuggire e che non moriranno saranno imprigionati.

Nostradamus e le previsioni sul clima per il 2022

Tra le previsioni per il 2022 di Nostradamus vi è una profezia che riguarda il clima e recita così:

“Sotto il clima babilonese opposto / Grande sarà senza effusione”.

Con questa breve affermazione, Nostradamus annuncia che nel corso del 2022 potrebbe prender vita una guerra causata dalle condizioni climatiche.

Nello specifico, secondo quanto si deduce dalle sue parole, potrebbe verificarsi un conflitto causato dalla carenza di risorse in un paese, che conseguentemente si ritroverebbe ad attaccare un paese vicino al fine di ottenere i beni di prima necessità e dunque di sussistenza.

Nostradamus e le previsioni per il 2022: la caduta dell’Unione Europea

Un’altra profezia per il 2022, annunciata da Nostradamus, riguarda l’Unione Europea ed è stata espressa con queste parole:

“I templi sacri del primo stile romano / Rifiuteranno le fondamenta della Dea”.

Il riferimento di questa profezia per il 2022 è rivolto ad una possibile caduta dell’Unione Europea, che ha alla sua origine il Trattato di Roma, ratificato nel 1957. Dunque, secondo le previsioni dell’astrologo la Brexit sarebbe l’evento che anticipa il crollo della UE, previsto per il 2022.

Nostradamus e le previsioni 2022 su Parigi

La trentesima quartina del quinto secolo dell’opera di Nostradamus, riporta una profezia per il 2022 che riguarda Parigi e recita così:

“Tutt’intorno alla grande Città / Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città”.

Non è ancora chiaro il perchè Parigi potrebbe essere protagonista di una guerra nel 2022, secondo le previsioni dell’astrologo, la capitale della Francia potrebbe addirittura essere assediata e restare priva di contatti col mondo esterno per molto tempo.

Nostradamus e le previsioni 2022: la morte di Kim-Jong Un

Nella quattordicesima quartina della quarto secolo, Nostradamus ha predetto la morte del leader e dittatore nordcoreano Kim-Jong Un, secondo quanto dedotto dalle analisi degli astrologi sulle parole di Nostradamus:

“L’improvvisa morte del primo personaggio / Porterà un cambiamento e potrà porre un altro personaggio nel regno”.

Stando a quanto si evince da queste parole Kim-Jong Un potrebbe essere vittima di una morte improvvisa, tuttavia, la sua successione nel governo sarbbe presto colmata dall’intervento di un nuovo personaggio, probabilmente un membro della sua famiglia, che a quel punto subentrerebbe a tutti gli effetti come suo successore.

Nostradamus e le previsioni 2022: il terremoto in Giappone

La terza quartina del terzo secolo dell’opera di Nostradamus prevede un terremoto in Giappone, che si verificherà proprio nel 2022:

“Verso la mezza siccità estrema / Nella profondità dell’Asia diranno terremoto”.

L’evento, secondo le analisi degli astrologi, potrebbe verificarsi nelle ore centrali della giornata e potrebbe causare molti danni materiali.