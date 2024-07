Loredana Lecciso non aveva mai svelato i dettagli del rapporto con Al Bano e Romina Power: oggi ha deciso di farlo in occasione dell’intervista rilasciata a Oggi.

Loredana Lecciso e il rapporto con Al Bano

Loredana Lecciso racconta senza filtri la sua vita privata, dalla storia d’amore con Al Bano, al rapporto con i figli e la famiglia allargata per la presenza di Romina Power:

“Con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia”.

Ciò che è certo è che la storia d’amore con il cantante è sempre stata caratterizzata dalla presenza ingombrante di Romina Power, ex moglie, e dei figli avuti da lei, Yari, Cristel e Romina Jr.

La famiglia allargata della Lecciso e Al Bano

La famiglia allargata è una situazione che coinvolge sempre più genitori e bambini nella società di oggi, ma non è sempre semplice convivere all’interno di un contesto simile. A tal proposito, la Lecciso rivela:

“In alcuni momenti è stato troppo affollato il nostro rapporto ma è anche colpa mia. Sono arrabbiata con me stessa perché avrei dovuto mettere dei paletti e non l’ho fatto. Con la maturità capisci che la tua vita è solo nelle tue mani: sei tu che accetti o non accetti, non puoi accusare nessun altro”.

Come precisato dalla Lecciso, vivere all’interno di famiglie allargate è un impegno che richiede un lavoro costante:

“Chi lo vive, sa di cosa parlo. Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri, c’è chi si offende e chi soffre”.

Il rapporto tra i fratelli però continua, ed è saldo, nonostante le vicissitudini e contrasti avuti tra i genitori nel corso degli anni:

“A me piace che i miei figli siano legati ai loro fratelli. Sono una risorsa meravigliosa nella vita: quando noi genitori non ci saremo più, loro saranno un riferimento uno per l’altro. Un genitore intelligente deve proteggerli da simpatie o antipatie per i partner passati e presenti: sono fratelli e noi adulti abbiamo il compito di aiutarli a essere uniti”.

Proprio in merito ai figli la Lecciso svela un suo rimpianto. Crede di non essersi goduta abbastanza i suoi figli, in modo particolare Brigitta, avuta con Fabio Cazzato.

Il matrimonio con Al Bano

La proposta è arrivata nel lontano 2013, ma il matrimonio non si è mai svolto: ora è troppo tardi secondo la Lecciso. Lei rivela che il matrimonio era un passo che avrebbe avuto senso tanti anni fa, mentre in questo momento sarebbe buffo.

L’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano continua ad essere forte e la gelosia nella coppia non manca. A tal proposito, la donna afferma: