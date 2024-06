Per la gioia dei fan sparsi in tutto il mondo, Al Bano Carrisi e Romina Power danno il via al nuovo tour insieme. Si intitola Felicità e li vedrà salire su alcuni dei palchi più importanti d’Europa.

E’ ufficiale, Al Bano e Romina di nuovo insieme: il tour

Anche se non sono più una coppia da tanti anni, Al Bano Carrisi e Romina Power continuano ad apparire agli occhi dei fan come un duo inscindibile. Forse è anche per questo che il cantautore di Cellino San Marco e l’ex moglie hanno deciso di regalare ai sostenitori di tutto il mondo un nuovo tour insieme.

Al Bano e Romina Power insieme con il tour Felicità

Il tour di Al Bano e Romina Power si chiama Felicità, in omaggio alla canzone che, per tanti anni, hanno portato in scena sui palchi di tutto il mondo. La data zero è andata in scena l’8 giugno a Rosenheim in Germania. La tournée proseguirà in giro per il resto dell’Europa.

Al Bano e Romina: tutto pronto per il 29 giugno

La seconda tappa del tour di Al Bano e Romina li vedrà esibirsi in un’altra location meravigliosa: il Castello di Finkenstein, in Austria. La data da segnare in agenda è sabato 29 giugno. Le altre tappe non sono state ancora comunicate.