La filosofia di conduzione di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul mondo della conduzione durante un episodio del podcast DoppioPasso. La sua visione si basa su un principio fondamentale: l’improvvisazione. Secondo Bonolis, la capacità di improvvisare è essenziale per mantenere viva l’attenzione del pubblico. “Vivo di improvvisazione, che non vuol dire andarsene per la tangente, ma conoscere bene la traiettoria”, ha affermato, sottolineando come i testi scritti possano rendere le trasmissioni monotone e prive di personalità.

Bonolis critica apertamente i conduttori che si affidano esclusivamente al gobbo, definendoli come “depersonalizzati”. La sua filosofia si basa sull’idea che un conduttore debba essere autentico e non recitare un copione. Questo approccio ha caratterizzato programmi di successo come “Ciao Darwin” e “Affari Tuoi”, che, pur avendo testi scritti, permettono una certa libertà di espressione e improvvisazione.

Il Grande Fratello e la sua evoluzione

Un altro tema affrontato da Bonolis è il fenomeno del Grande Fratello, un programma che ha saputo adattarsi nel tempo e rimanere rilevante. “Ci sono programmi sfruttati fino all’osso, ma ci sono perché funzionano”, ha dichiarato. Il Grande Fratello, in particolare, ha dimostrato di essere un prodotto vantaggioso per le reti, grazie alla sua capacità di attrarre un vasto pubblico su più piattaforme. Bonolis ha riconosciuto che, sebbene il format possa sembrare stancante dopo dodici edizioni, continua a generare interesse e ascolti.

La sua analisi mette in luce come la televisione debba evolversi per rimanere competitiva. “Finché funziona, meglio approfittarne. Finché dura fa verdura”, ha detto, evidenziando l’importanza di saper cogliere le opportunità nel panorama televisivo in continua evoluzione.

Il futuro di Bonolis in Mediaset

In un momento di grande attesa, Bonolis ha anche annunciato il suo rinnovo con Mediaset, rivelando che tornerà con una nuova edizione de “Il Senso Della Vita”. Questo programma, che ha segnato la storia della televisione italiana, sarà presentato con una “contemporaneizzazione del racconto”, un segno della volontà di Bonolis di rimanere al passo con i tempi e le esigenze del pubblico moderno. La sua capacità di innovare e adattarsi è ciò che lo rende un conduttore unico nel panorama televisivo italiano.