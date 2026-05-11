La nona edizione di Boys & Baby Milano: magia e collaborazioni

Milano, 11 mag. (askanews) – La nona edizione di Toys & Baby Milano, unico evento italiano business to business dedicato al mondo dei giochi e dei giocattoli, della prima infanzia, delle festività, dei party e della cartoleria, va in scena all’insegna del claim “Full of Magic”, un inno alla meraviglia che unisce le generazioni.

Organizzato da Assogiocattoli e Salone Internazionale del Giocattolo, l’evento vuole confermarsi come la principale opportunità di networking per migliaia di professionisti pronti a confrontarsi sulle nuove rotte del mercato e la risposta è stata fin da subito significativa.”Molto, molto frizzante – ha detto ad askanews Donatella Papetta, presidente Salone del Giocattolo, parlando del clima in fiera – il padiglione è colmo di gente, vedo un grande fermento.

Oltre 16.000 metri quadri al MiCo, per cui in pieno centro città, 280 aziende e rispettivi brand. Siamo molto entusiasti perché abbiamo lanciato delle novità che non sapevamo se sarebbero state accolte positivamente, ma la risposta l’abbiamo avuta già dalle prime ore”.Tra le novità del 2026 c’è la Toys & Baby Avenue, un concept espositivo che trasforma il percorso in una “strada” di vetrine pop-up dedicate ai singoli brand.

La vera innovazione di quest’anno, però, è per gli organizzatori il superamento dei confini fieristici con la prima edizione della Toys & Baby Milano Week: fino al 16 maggio i punti vendita aderenti apriranno le porte al pubblico per far scoprire le ultime novità di prodotto, usufruire di promozioni dedicate e partecipare ad attività educative. Tornando alla manifestazione, poi, da sottolineare anche le molte collaborazioni, per esempio con il Politecnico di Milano, che allargano le prospettive. “Un momento, un grande contenitore che racchiude tutti i nostri mondi – ha aggiunto la presidente Papetta – e che invita non solo a concludere affari e fare business, ma anche a riflettere, a ragionare, a pensare al futuro”.Altro momento importante è stata la cerimonia di premiazione dei Gioco per sempre Awards, il premio che valorizza le migliori novità di prodotto dell’anno.