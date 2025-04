Mo: Katz, 'raid in Siria sono un avvertimento'

Tel Aviv, 3 apr. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa Israel Katz ha definito gli attacchi aerei israeliani contro le strutture militari in Siria un avvertimento, affermando che il suo messaggio al presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Shara, è che "se consenti alle forze ostili a Israele di entrare in Siria, pagherai un prezzo molto alto".

Parlando allo staff del ministero della Difesa durante una cerimonia prima della festività della Pasqua, Katz ha detto: "L'attività dell'Aeronautica è un avvertimento per il futuro. Non permetteremo che la sicurezza dello Stato di Israele venga compromessa. "Le forze dell'Idf continueranno a presidiare e operare sulla cima del monte Hermon e nelle zone di sicurezza e cuscinetto, per proteggere le comunità delle alture del Golan e della Galilea".