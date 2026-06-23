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Mondiali, Infantino: "Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a me"

Mondiali, Infantino: "Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a me"

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla finale dei Mondiali di calcio a New York il 19 luglio e consegnerà il trofeo ai vincitori. Ad annunciarlo è stato il presidente della Fifa Gianni Infantino. "Saremo insieme al presidente per goderci la finale e, naturalmen...

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(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assisterà alla finale dei Mondiali di calcio a New York il 19 luglio e consegnerà il trofeo ai vincitori. Ad annunciarlo è stato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Saremo insieme al presidente per goderci la finale e, naturalmente, per consegnare il trofeo ai vincitori”, ha dichiarato a Fox and Friends il numero uno del calcio mondiale.

 

Trump ‘rompe’ così l’attuale protocollo della Fifa, visto che sarà lui – con Infantino – a consegnare il trofeo al capitano della nazionale vincitrice. A Qatar 2022 e in Russia 2018, i due precedenti Mondiali organizzati sotto la guida di Infantino, era stato solo il presidente della Fifa a consegnare il trofeo. 

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