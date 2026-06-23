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Mattarella, social e politica: "Non c'è rapporto maturo, prevale propaganda a senso unico"

Mattarella, social e politica: "Non c'è rapporto maturo, prevale propaganda a senso unico"

(Adnkronos) - "La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con Will Media, postato poi sui social. Secondo il Capo ...

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(Adnkronos) – “La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un incontro con Will Media, postato poi sui social. 

Secondo il Capo dello Stato: “La tentazione di adoperarli come mezzi pervasisi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo.

Inoltre la dimensione ristretta dei messaggi che possono essere collocati in quella sede accentua, negli operatori politici, la spinta all’asservità e alla radicalizzazione delle posizioni, più che la capacità di vederli come occasione di incontro”.  

 

 

La propaganda sui social, da parte della politica, è “a senso unico, non è adatta al confronto, anzi lo rifugge.

Credo che avrebbe molto da guadagnare se sui social ricercassero e offrissero occasioni soprattutto di ascolto nei confronti dei giovani”, aggiunge Mattarella. 

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