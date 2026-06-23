Due morti in Sardegna: il dramma di Dorgali e Quartu Sant'Elena

Due tragedie hanno colpito le spiagge della Sardegna oggi. A Dorgali un giovane portoghese e a Quartu Sant'Elena un uomo anziano hanno perso la vita in circostanze diverse ma altrettanto drammatiche.

La Sardegna, nota per le sue acque cristalline e le spiagge paradisiache, è stata teatro di due tragedie oggi. Due uomini hanno perso la vita in incidenti separati, lasciando un segno indelebile in chi li conosceva e in chi ha assistito a questi drammatici eventi.

Il dramma di Cala Cartoe a Dorgali

Nella splendida Cala Cartoe una piccola insenatura nel Golfo di Orosei un giovane di 27 anni di nazionalità portoghese ha perso la vita.

Gli amici del giovane, preoccupati per la sua assenza dopo un bagno, hanno dato l’allarme. Nonostante i primi soccorsi prestati dai bagnini e dall’arrivo del 118 il giovane è stato trovato privo di vita sugli scogli. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state chiarite, ma la tragedia ha scosso profondamente la comunità locale.

Il malore al Poetto di Quartu Sant’Elena

Nella popolare spiaggia del Poetto a Quartu Sant’Elena un uomo di circa 70 anni è stato colto da un improvviso malore mentre faceva il bagno. I bagnanti vicini, accortisi della situazione, hanno prontamente portato l’uomo fuori dall’acqua. Nonostante l’intervento tempestivo del 118 e l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata, purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili.

Questi due eventi tragici ricordano l’importanza della sicurezza in acqua e la necessità di prestare sempre attenzione, soprattutto durante i mesi estivi quando le spiagge sono affollate. Le autorità locali stanno conducendo indagini per capire meglio le dinamiche degli incidenti e prevenire futuri tragici eventi.

La Sardegna, con le sue bellezze naturali, attira ogni anno migliaia di turisti, ma questi incidenti servono come monito per tutti coloro che si avvicinano al mare. La consapevolezza e il rispetto delle norme di sicurezza sono fondamentali per godere appieno delle meraviglie che questa isola ha da offrire.