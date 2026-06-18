La tragica morte di Sara Ceccantini a Mykonos: il dolore di Luca e la ricerca di verità

Il 15 giugno 2026, la vita di Luca Bugialli è stata stravolta da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Sara Ceccantini, la sua compagna e madre di loro figlia Viola, ha perso la vita in un tragico incidente a Mykonos, durante un viaggio organizzato per festeggiare il suo addio al nubilato.

Luca, ancora sotto shock, cerca di trovare la forza per andare avanti, vivendo per la piccola Viola, che ora non potrà più conoscere la sua mamma.

L’ultima telefonata e l’incidente fatale

Luca ricorda con dolore l’ultima telefonata con Sara, avvenuta solo un quarto d’ora prima dell’incidente. “Luca qui è tutto ok, rientriamo in hotel, che poi in giornata abbiamo il volo e torno a casa”gli aveva detto Sara.

Poche ore dopo, alle 2,58 di lunedì 15 giugno, l’auto su cui viaggiava Sara, guidata dal fratello di una delle sue amiche, è stata centrata da un’altra auto a un incrocio. L’urto è stato violentissimo, proprio sulla fiancata destra dove Sara era seduta.

Luca ha appreso della tragedia con grande difficoltà. “Mi è caduto il mondo addosso.

No, non è giusto che Viola, nostra figlia, non vedrà più sua mamma”ha dichiarato con il cuore spezzato. La macchina degli italiani si era fermata per una sosta quando è stata centrata. Entrambi i conducenti sono stati posti in stato di fermo, ma la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

La vita spezzata di Sara Ceccantini

Sara Ceccantini, impiegata modello presso gli stabilimenti Prada di Roma e Figline, era una donna piena di vita e di progetti. Con Luca, si erano conosciuti sette anni fa alla sagra di Ruscello e da allora non si erano più lasciati. Il 15, la loro gioia era stata completata dalla nascita di Viola, una bambina che ora crescerà senza la mamma.

Sara e Luca avevano pianificato con cura il loro matrimonio, previsto per sabato. La cerimonia sarebbe stata a Civitella, seguita da un ricevimento al Podere La Doccia. Dopo il matrimonio, la coppia aveva in programma un viaggio di nozze alle Maldive in agosto, insieme alla piccola Viola. Tutti questi sogni sono stati spezzati in un attimo.

La ricerca di verità e giustizia

Luca è determinato a scoprire la verità su quanto accaduto. “Dobbiamo capire, voglio verità e giustizia per Sara”ha dichiarato. Secondo le prime informazioni, l’auto che ha causato l’incidente, guidata da un greco che trasportava un italiano, ha proseguito dopo l’urto, urtando altre tre auto prima di essere fermata dalla polizia.

L’autopsia sul corpo di Sara è stata eseguita ad Atene, mentre la comitiva aretina è rimasta in Grecia per affrontare le conseguenze della tragedia. La Farnesina si sta prendendo cura di loro, ma il rimpatrio della salma è ancora in attesa di comunicazioni. Nel frattempo, un amico di Luca, Alessandro, ha avviato una raccolta fondi per la piccola Viola, che ha già superato i 25 mila euro.

Luca, che lavora in una ditta orafa di Monte San Savino, cerca di trovare la forza per andare avanti, vivendo per la piccola Viola. “Faccio del mio meglio, ma è tanto dura”ha dichiarato con le lacrime agli occhi, pensando a tutto ciò che Sara e Viola non potranno più condividere.